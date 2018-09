Incidente alle porte del paese | auto contro una abitazione

Incidente mortale alle porte di Siracusa : morto il 27enne Davide Artale : Incidente stradale mortale alle porte di Siracusa. A perdere la vita e' stato il 27enne Davide Artale che era in auto con Maurice Gomis

A4 - 8 chilometri di coda e traffico dopo Incidente/ Ultime notizie - rallentamenti fra Latisana e Portogruaro : A4, 8 chilometri di coda e traffico dopo incidente. Ultime notizie, rallentamenti fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia dopo un incidente con protagonista un centauro(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:31:00 GMT)

Incidente in Spagna - crolla passerella al Festival di Vigo : scene di panico - decine di feriti [GALLERY] : 1/6 ...

Incidente Bologna - Toninelli : “Per la ricostruzione non meno di 5 mesi. Dalle simulazioni nessun disagio per il traffico” : Ci vorranno “non meno di cinque mesi” per la ricostruzione del raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, distrutto dall’esplosione di un’autocisterna con materiale infiammabile che ha ucciso una persona e ferite altre 145. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nell’informativa sull’Incidente in Senato, sostenendo però che “le simulazioni sul ...

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell’esplosione dell’autocisterna«Ustionati - fiamme fino alle case» : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al poliziotto e a un ragazzo ustionati in modo grave. La vittima è l’autista dell’autocisterna esplosa: aveva 42 anni. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14

Incidente a Bologna - camion in fiamme : lo scontro - poi il botto. Il ponte crollato. «Persone ustionate - fiamme fino alle case» : Bologna, un’autocisterna che trasporta gpl tampona un Tir. Primo bilancio: una vittima e 68 feriti. Migliaia di auto in coda

Bologna - Incidente sull’A14 a Borgo Panigale : danni alle case - esplodono auto concessionarie : L’inferno è scoppia verso le due di oggi pomeriggio, sul raccordo A1-A14 di Casalecchio, a causa di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un camion bisarca e un'autobotte che trasportava gpl. Un'apocalisse che non ha risparmiato neanche le abitazioni circostanti. Alcune sono state evacuate.Continua a leggere

Bologna - la dinamica dell’Incidente che ha provocato l’esplosione : le immagini dalle telecamere in autostrada : È stata l’autocisterna a tamponare il mezzo che la precedeva a provocare l’incendio che ha provocato la violenta esplosione in A14 a Borgo Panigale. A far luce su quanto successo, il video diffuso dalla Polizia di Stato che registra la dinamica dell’incidente. L’autista dell’autocisterna non si è probabilmente accorto che si stava formando una coda dovuta al traffico intenso e ha centrato in pieno il camion che lo precedeva. I due mezzi si ...

Automobile perde il controllo e finisce fuori strada : Incidente alle porte di Castiglion Fiorentino : incidente stradale nel comune di Castiglion Fiorentino lungo la Sp 27 nei pressi di Brolio. Un'Automobile, per cause ancora in corso di aggiornamento, è finita fuoristrada cappottandosi. Alla guida si ...

F1 - Dall’Incidente di Vettel al trionfo di Hamilton : le immagini più pelle del Gp di Germania [GALLERY] : Tante le emozioni nel Gp di Germania, ecco tutte le immagini dei momenti salienti della gara disputata sul circuito di Hockenheim Dalla faccia delusa di Vettel fino al sorriso di Hamilton, dall’amarezza di Raikkonen per non essere riuscito a ottenere più di un terzo posto fino ai selfie del britannico. Tante le emozioni del Gp di Germania, caratterizzato da continui colpi di scena e classifiche ribaltate. Nella nostra gallery tutte ...

Incidente in galleria : muore una ragazza di 16 anni : Una ragazza di 16 anni ha perso la vita in un Incidente stradale avvenuto sulla statale 38 in Valtellina, all'inizio di una galleria a Grosio, in provincia di Sondrio. Secondo...

Trento. Incidente mortale all’uscita della galleria di Martignano : Alle ore 21 di domenica 15 luglio, al km 129,800 della statale 47 della Valsugana, all’uscita della galleria di Martignano

Milano - Incidente durante allestimento di una mostra a Palazzo Reale : muore storico assistente di Bonalumi : Milano, incidente durante allestimento di una mostra a Palazzo Reale: muore storico assistente di Bonalumi Milano, incidente durante allestimento di una mostra a Palazzo Reale: muore storico assistente di Bonalumi Continua a leggere L'articolo Milano, incidente durante allestimento di una mostra a Palazzo Reale: muore storico assistente di Bonalumi proviene da NewsGo.

A22 - Incidente fra camion in galleria : chiusa la carreggiata sud tra Chiusa e Bolzano Nord : Bolzano. Coda di sei chilometri per un incidente stradale sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero, a Nord di Bolzano. Due i mezzi pesanti coinvolti in un sinistro nella galleria di Fiè allo ...