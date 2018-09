In Svezia avanza la destra ma chi ci guadagna è il centro Situazione complicata

Svezia : perché anche qui avanza il sovranismo : La destra radicale ottiene 5 punti in più delle elezioni precedenti, ma si ferma sotto il 18%. Così il populismo ha successo anche dove l'economia è forte

Elezioni in Svezia - avanza anti-Ue - Socialdemocratici al 28%. Rebus governo : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Il partito anti-immigrati degli Svedesi Democratici raggiunge il 17,7%...

Elezioni in Svezia - avanza la destra anti-Ue - Socialdemocratici al 28%. Rebus governo : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Il partito anti-immigrati degli Svedesi Democratici raggiunge il 17,7%...

Elezioni in Svezia - avanza la destra anti-Ue - Socialdemocratici al 28%. Rebus governo : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Il partito anti-immigrati degli Svedesi Democratici raggiunge il 17,7%...