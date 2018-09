In pensione a 62 anni con la quota 100 | Salvini detta le condizioni al Governo

Salvini : 'In pensione con quota 100 e al massimo 62 anni'. Dalla pace fiscale 20 miliardi : 'Smontare la Legge Fornero è dare risposte concrete al paese: lavoriamo a 'quota 100' senza vincoli per restituire i diritti rubati a tanti lavoratori da quel provvedimento e per aprire il mondo del ...

Matteo Salvini a Porta a Porta : "In pensione con quota 100 ma da 62 anni d'età" : "Gli imprenditori mi chiedono di superare la legge Fornero. Faremo quota 100. Per me però il limite dei 64 anni è troppo alto. Io ho chiesto al massimo, ma al massimo, 62 anni". Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.

Dopo 45 anni di servizio è andata in pensione la dirigente scolastica di Andora Maria Teresa Nasi : Ho, quindi, impostato il piano dell'offerta formativa in tal senso: dall'educazione ambientale agli spettacoli musicali, dalla collaborazione con le società sportive alla realizzazione di un Presepe ...

pensione anticipata 2019-2022 : età bloccata a 64 anni - verifica uscita fino al 2032 : Arrivano novita' sui requisiti di uscita delle Pensioni di vecchiaia e della Pensione anticipata che seguono le regole della legge Fornero, ovvero quelle basate sull'adeguamento delle eta' e dei contributi alla speranza di vita. La Ragioneria dello Stato, infatti, ha rivisto le precedenti previsioni di incremento delle pensioni che prevedevano il doppio scalino nel 2019 di cinque mesi e nel 2021 di altri tre. In base allo studio dell'andamento ...

"Noi - in pensione dopo 40 anni da soldati ma per Di Maio siamo solo dei parassiti" : Egregio Direttore,sono un Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, ormai in pensione da 3 anni per mia scelta, a seguito di un comportamento che ho reputato scorretto nei miei confronti, a quel tempo Capo di Stato Maggiore della missione Resolute Support a Kabul. Una questione di principio, che mi è costata non poco, come lei può immaginare. Pazienza.Ho seguito nelle ultime ore i vari scambi sul tema delle pensioni d'oro. Purtroppo io credo che ...

Test Hpv al posto del Pap Test : dopo 70 anni va in pensione lo screening per le lesioni precancerose al collo dell'utero : Siamo tra i Paesi più avanti al mondo, e, tra quelli europei, solo l'Olanda è al nostro livello'. Questo non significa che il Pap Test debba andare in pensione. 'È invece l'esame successivo, che ...

Gianni Sperti : amore? Invecchiato e acido? pensione? Le risposte : Gianni Sperti: amore? Invecchiato e acido? Pensione? Le risposte del ballerino Gianni Sperti come sta? L’ex marito di Paola Barale è da poco tornato in Italia dopo delle lunghe e invidiabili vacanze estive. Presto lo rivedremo al solito posto, cioè nelle vesti di opinionista a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma lui come sta? […] L'articolo Gianni Sperti: amore? Invecchiato e acido? Pensione? Le risposte proviene da Gossip e Tv.

Torino - bidello assunto a 66 anni : “Finalmente ora potrò andare in pensione” : Ex esodato nel 2010, Giovanni Pellegrino a 66 anni ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato come bidello in una scuola di Torino: “All'improvviso mi sono ritrovato a star lì senza niente da fare. Ho spedito un sacco di domande, portato curriculum, ma nessuno nel privato si voleva prendere un sessantenne”.Continua a leggere

Pray dottor Gianni Miloni va in pensione : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Pray dottor Gianni Miloni va ...

Torino - assunto come bidello a 66 anni : "Finalmente il posto fisso - ora potrò andare in pensione" : Ex "esodato" nel 2010 dopo una vita di lavoro, Giovanni Pellegrino era diventato precario della scuola pubblica: "Potrei smettere già fra tre mesi, ma stavolta non rischio"

Al Bano torna alla fiction tv nei panni di un maestro elementare in pensione : Al Bano torna al suo primo amore, e non ci riferiamo a Romina Power ma alla tv. Sarà protagonista di una fiction della Publispei, in cui vestirà i panni di un maestro in pensione. Al Bano torna in Tv con una fiction per la famiglia Al Bano è un vulcano di idee e di energia nonostante non sia più giovanissimo. Sempre in tour e in giro per il mondo con la ex moglie, Romina, per riproporre la sua musica ha recentemente dichiarato di avere un nuovo ...