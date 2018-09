In Europa c’è un altro effetto Salvini

Missione Sophia - ministri Difesa dell’Ue dicono no a modifiche. Trenta : ‘L’Europa non c’è’. Salvini : ‘Vedremo se continuare’ : La Missione EunavForMed Sophia non cambia, le regole d’ingaggio rimangono invariate: i migranti salvati nel Mediterraneo continueranno a essere portati in Italia. E’ il risultato della due giorni di consiglio informale dei ministri della Difesa europei a Vienna. Ora Roma ripone le proprie residue, flebili speranze nella riunione dei titolari dei ministeri degli Esteri dell’Unione che si terrà tra oggi e domani, sempre nella ...

Juventus-CR7 - c’è chi parla di crisi : 15 tiri in due partite - nessuno come lui in Europa : Juventus-CR7- C’è chi parla di Cristiano Ronaldo in crisi dopo due sole partite. 0 gol in 180 minuti, questo il tabellino: i numeri parlano chiaro, ma chi conosce il calcio sa che i tabellini non sono sinonimo di “verità assoluta”. come evidenziato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, Cristiano Ronaldo ha calciato verso la porta […] L'articolo Juventus-CR7, c’è chi parla di crisi: 15 tiri in due ...

Nokia 5.1 Plus - il notch c’è o no? In Asia si vede - in Europa no : Neppure gli osservatori più attenti che hanno letto della presentazione di Nokia 5.1 Plus sono riusciti a capire quant'è esteso il suo notch L'articolo Nokia 5.1 Plus, il notch c’è o no? In Asia si vede, in Europa no proviene da TuttoAndroid.

Previsioni Meteo Europa - c’è il rischio di un’incredibile anomalia di super caldo fino ad ottobre [DETTAGLI] : Giugno e luglio hanno portato un’estate molto calda in molti Paesi europei, con temperature di oltre 30°C persino in Scandinavia e nel Regno Unito. E dopo settimane di caldo rovente che ha provocato incendi e carenze idriche, l’Europa potrebbe ritrovarsi con temperature superiori alla media anche in autunno, dal momento che gli esperti prevedono che il tempo caldo e asciutto possa durare fino ad ottobre. Inoltre, sono previste precipitazioni ...

Stati Uniti d’Europa - criticare l’Unione che c’è per rilanciare la Federazione che manca : Con questo numero, Critica liberale rilancia il suo supplemento Gli Stati Uniti d’Europa, gloriosa testata federalista esistita a cavallo dell’800 e del ‘900, fino alla catastrofe bellica del ’39. Il momento è drammatico e difendere la prospettiva dell’integrazione pare tempo perso. Ma i liberali restano convinti che non vi siano alternative alla creazione di un vero soggetto democratico continentale, pena la definitiva scomparsa economica, ...