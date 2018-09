In arrivo aggiornamento per Spider-Man PS4 | primi dettagli

I server di Fortnite offline in vista del nuovo aggiornamento : in arrivo il fucile d'assalto silenziato : Per la giornata di oggi è prevista la pubblicazione del nuovo update di Fortnite che porterà con sé alcune interessanti novità.In vista dell'aggiornamento, come di consueto, i server sono offline e, al momento, come segnala Fortnite Intel, sappiamo che in seguito all'update sarà introdotto il "Suppressed Assault Rifle", il fucile d'assalto silenziato.Sembra che l'arma sia simile allo "Scar", tuttavia non è noto se condividerà le stesse ...

Fortnite - server offline oggi - con l’arrivo della patch 5.30/ Manutenzione per ultimo aggiornamento : Fortnite, server offline oggi, con l’arrivo della patch 5.30. Ultime notizie Epic Games, Manutenzione per ultimo aggiornamento, cioè Fenditura Portatile(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:20:00 GMT)

OnePlus 6 : in arrivo un aggiornamento per risolvere il problema della luminosità adattiva : OnePlus è quasi pronta al rilascio di un nuovo aggiornamento per il suo OnePlus 6 che andrà a risolvere il problema della luminosità adattiva. L'articolo OnePlus 6: in arrivo un aggiornamento per risolvere il problema della luminosità adattiva proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - aggiornamento in arrivo : chiamate di gruppo fino a quattro persone : WhatsApp è sicuramente l'applicazione di messaggistica più utilizzata a livello mondiale. Grazie a tutte le novita' introdotte dai vertici della piattaforma, l'app si è guadagnata il primato in questo campo. Molti sono gli utenti che si collegano giornalmente sull'applicazione per comunicare con amici e parenti. OItre ad inviare messaggi, si possono anche inviare foto, video, effettuate chiamate e videochiamate. Non molte ore fa, i vertici ...

Fortnite : aggiornamento 5.10 in arrivo oggi ma niente server offline : Novità da non sottovalutare in arrivo per Fortnite con l'introduzione di un nuovo aggiornamento tra pochissimi minuti. L'update 5.10 è in arrivo e ad annunciarlo è la stessa Epic Games attraverso il profilo Twitter ufficiale dedicato al gioco.Come rivelato dalla software house, l'aggiornamento arriverà alle 10:00 della giornata di oggi e ci sono delle notizie sicuramente positive per i giocatori: non è prevista alcuna manutenzione e i server ...

Google Pixel 2 XL : in arrivo aggiornamento che risolve un bug dello sblocco : Pare che Google abbia trovato la soluzione al bug di cui tanti possessori del Google Pixel 2 XL si lamentano e che riguarda la procedura di sblocco del device L'articolo Google Pixel 2 XL: in arrivo aggiornamento che risolve un bug dello sblocco proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : scoperte alcune skin - emote e oggetti cosmetici in arrivo con il nuovo aggiornamento 5.10 : Come vi abbiamo già riportato poco fa, questa mattina, dalle ore 10 e fino alle 14, i server di Fortnite saranno offline per preparare il gioco all'aggiornamento 5.10 che coincide con il primo anniversario del titolo. Tuttavia, in rete sono già spuntati i contenuti inclusi in questo nuovo update che, come segnala Fortnite Intel, aggiungerà skin, emote e oggetti cosmetici come una torta di compleanno, skin, bombole da sub personalizzate, nuovi ...

Fortnite : nuovo aggiornamento in arrivo - la Mitraglietta tra le novità : Tempo di manutenzione e di aggiornamenti per Fortnite e in particolare delle primissime novità successive all'inizio della Stagione 5 del titolo Epic. Mentre il gioco fa parlare di sé in tutto il mondo anche per la presenza all'interno della finale della Coppa del Mondo, Epic continua a lavorare per l'introduzione di miglioramenti e novità in grado di mantenere alto l'interesse della fanbase.Come riportato da Fortnite Intel, l'aggiornamento sarà ...

HTC U12+ - aggiornamento software in arrivo con una chicca per la fotocamera e le patch di giugno : In queste ore la società taiwanese ha annunciato per mezzo di uno dei suoi uomini il rilascio in patria di un nuovo aggiornamento per HTC U12+ L'articolo HTC U12+, aggiornamento software in arrivo con una chicca per la fotocamera e le patch di giugno proviene da TuttoAndroid.

Gran Turismo Sport : in arrivo un nuovo aggiornamento alla fine di luglio : Gran Turismo Sport potrebbe essere stato un po' deludente per alcuni fan della serie quando è stato lanciato lo scorso anno, ma il supporto post-lancio continuo da parte degli sviluppatori di Polyphony ha reso il gioco un vero gioiello. Poco tempo fa, lo stesso Kazunori Yamauchi dichiarò che lo studio è costantemente al lavoro sul gioco, proprio perché si crede che ci sia ancora margine di miglioramento.Il team al lavoro sul titolo di corse, ...

Proiettato in avanti Honor 9 : l’aggiornamento B368 in arrivo - i dettagli : Passano ad un'altra versione software i possessori di Honor 9: per questo device è in arrivo l'aggiornamento al firmware B368, dal peso complessivo (se scaricato 'FULL') di 3.15GB (se ne consiglia, nel caso, il download tramite Wi-Fi). Dispiace deludervi, ma trattasi di un pacchetto che non incide sulla versione OS, né tanto meno sull'EMUI, rimasta rispettivamente ancorate ad Android 8.0 Oreo ed EMUI 8.0 (qualcuno sperava in Android 8.1 Oreo ed ...

L’aggiornamento ad Android Oreo per LG G5 sarebbe in dirittura d’arrivo : ecco le fonti kernel : L'utente di XDA cheeze.keyk ha notato la pubblicazione da parte di LG delle sorgenti del kernel di Android Oreo per i modelli coreani di LG G5 L'articolo L’aggiornamento ad Android Oreo per LG G5 sarebbe in dirittura d’arrivo: ecco le fonti kernel proviene da TuttoAndroid.