Impossible US-1 | drone quadricottero con due ore di autonomia | batteria volante

(Di martedì 11 settembre 2018) La statunitenseha annunciato di aver realizzato uncapace di restare in volo per ben due ore. Il velivolo va così a compensare una delle più grandi seccature per gli appassionati e i professionisti, vale a dire il fatto che ladura poco. Una manciata di minuti in genere, poco più per i prodotti professionali e più costosi. L’US-1 è, per dirla con le parole dell’AD Spencer Gore, una ““. L’affermazione è più di una battuta: tutto il corpo delcostituisce infatti la sua, mentre di solito è un elemento più piccolo e rimovibile posizionato in centro. Quanto alle altre specifiche, l’Impossibile US-1 si estende in diagonale per circa 66 cm e può arrivare a 42 Km/h di velocità massima. Pesa circa sette chilogrammi, quindi meno dei 25 Kg per cui è obbligatorio l’apposito patentino – ma ...