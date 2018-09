Impianto di rifiuti maledorante | ' Chiudetelo subito'

Rifiuti - sos miasmi al Salario : blitz dei pm all'Impianto del Tbm dell'Ama : Entra nel vivo l'inchiesta sui miasmi sprigionati dal Tmb di via Salaria. Il pm Carlo Villani, titolare del fascicolo, ha appena eseguito un sopralluogo per accertare lo stato dell'impianto di ...

Impianto messa in sicurezza rifiuti - a Punta Penne riscontrata forte criticità : Chieti - Lunedì scorso sono scaduti i termini per le osservazioni alla VINCA sull'Impianto ECOEXPORT srl che dovrebbe prevedere a Punta Penna, a Vasto, a ridosso di una delle spiagge più belle d'Italia e della Via verde, la messa in riserva di CSS, ovvero rifiuti destinati a essere inceneriti da cementifici. Si parla di un deposito interessato da un quantitativo annuo richiesto in autorizzazione pari a 45.000 tonnellate, con ...

Rifiuti - M5S : "No all'Impianto di incenerimento ad Alcamo" : ... ossia non si tratta di un impianto volto ad aumentare la raccolta differenziata, a chiudere il ciclo dei Rifiuti un maniera virtuosa, secondo i principi dell'economia circolare, né di fronte ad un ...

Rifiuti - Benevento : incendio nell’Impianto Stir di Casalduni - “è un disastro - siamo in emergenza” : Un incendio è divampato nell’impianto Stir di Casalduni, in provincia di Benevento: il rogo è scoppiato all’alba e sta interessando i Rifiuti che si trovavano all’interno della struttura. Sul posto i Vigili del Fuoco. Non è ancora chiara l’origine dell’incendio. “È un disastro, siamo in emergenza“, spiega in una nota Claudio Ricci, presidente della Provincia di Benevento. “Al momento ci possiamo ...

Maxi rogo nell'Impianto dei rifiuti - arriva il sottosegretario Spadafora : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora stamattina si recherà sul luogo dell'incendio nella frazione di Pascarola a Caivano. L'arrivo è previsto intorno alle 11.30. ...

Maxi rogo nell'Impianto dei rifiuti : «Colpa dei clan - vogliono l'emergenza» : CAIVANO - Un pomeriggio di fuoco che non dimenticherà mai. Per poco l'incendio che ha interessato la zona stoccaggio delle balle di plastica, carta e cartone, non ha ridotto in fumo tutta...

Napoli - grosso incendio in un Impianto di raccolta rifiuti a Caivano : un intossicato. Vigili al lavoro : Un incendio di enormi dimensioni è divampato in una di stoccaggio e smaltimento di materiale di imballaggio carta e plastica del gruppo De Gennaro. Si tratta di uno degli impianti di raccolta rifiuti più grandi del Meridione, situato nella zona industriale di Pascarola, a Caivano, nell’area nord di Napoli. Una colonna di fumo nero e denso si è alzato in cielo ed è visibile a decine di chilometri. “Il rischio è di un nuovo disastro ...

Rifiuti : sequestrato Impianto abusivo di gestione a Palermo : sequestrato nel quartiere Zisa di Palermo un impianto abusivo di gestione di Rifiuti pericolosi e non, denunciando in stato di liberta' quattro soggetti in concorso tra loro, accusati di gestione ...