Immortal Unchained | Recensione | Trailer e Gameplay

(Di martedì 11 settembre 2018) Cosa succede quando Dark Souls incontra un action sparatutto? Nasce, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostrasu gentile concessione Kochmedia, dopo aver provato l’edizione Xbox One X del titolo.In questi ultimi anni abbiamo messo più volte le mani su titoli definiti Soulslike, per via delle meccaniche di gioco ispirate al celebre Dark Souls di From Software, tra cui Bloodborne, Lords of the Fallen e The Surge, quest’ultimo introdusse uninedito ed originale, come sempre non alla portata di tutti.fonde il genere Soulslike ad un action sparatutto, permettendo al giocatore di padroneggiare non solo armi da mischia come spadoni e doppie spade, ma anche fucili, pistole, mitragliatori ed ogni altro equipaggiamento da fuoco. Il gioco inizia con la creazione e ...