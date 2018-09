Ilva | un consigliere comunale tarantino lascia il M5S | ' Ha tradito la città'

Blastingnews

(Di martedì 11 settembre 2018) Il lavoro svolto da Luigi Di Maio per risolvere il caso, non ha soddisfatto le aspettative di alcuni esponenti locali del Movimento 5 Stelle. Fra loro ilMassimo Battista, ex operaio siderurgico, nonché, membro attivista nel comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, il quale ha deciso dire il movimento grillino. Il motivo principale del suo abbandono, ha spiegato ai giornalisti, è il tradimento dell'elettorato di Taranto da parte del Movimento Cinque Stelle. Secondo Battista il M5S non ha rispettato le promesse fatte nel 2017, ovvero, la chiusura dello stabilimento, la bonifica del territorio e la successiva riconversione economica. A prova di ciò ha citato i 600.000 volantini distribuiti nella provincia di Taranto durante la campagna elettorale. Infine ha concluso dichiarando il suo scetticismo su una possibile accoglienza a ...