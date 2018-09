Iliad è il primo operatore ad aggiudicarsi una frequenza 5G | guerra aperta per le altre

Iliad svela i risultati finanziari raggiunti nel primo semestre di attività : L’arrivo dell’operatore telefonico Iliad nel nostro Paese ha scosso senza dubbio il settore delle telecominicazioni italiane, causando anche una convocazione degli operatori da […] L'articolo Iliad svela i risultati finanziari raggiunti nel primo semestre di attività proviene da TuttoAndroid.

Iliad raggiunge l’obiettivo : primo milione di utenti - ed ora? : Iliad, operatore francese low cost, è sbarcato in Italia il 29 maggio scorso ed ha lanciato la super offerta a 5,99€ esclusivamente per il primo milione di utenti. In meno di due mesi l’obiettivo è stato raggiunto e ora cosa accadrà? Iliad: obiettivo primo milione raggiunto Nella giornata di ieri 18 luglio, in diretta sulla pagina Facebook ufficiale, l’amministratore delegato Benedetto Levi si è sottoposto alla macchina della verità ...

Iliad - le valutazioni e i giudizi dei clienti dopo il primo mese in Italia : Iliad: i giudizi degli utenti ad un mese dal debutto Iliad, le valutazioni e i giudizi dei clienti dopo il primo mese in Italia Iliad è diventato in un solo mese di attività uno dei gestori di ...