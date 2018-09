Iliad | asta per le frequenze 5G | trionfa l’azienda francese Si è aggiudicata i lotti con

Chi è dentro e chi è fuori dall’asta 5G : Iliad in prima linea ma non solo : Per l'asta 5G si è concluso il primo atto concreto: al Mise, ossia al Ministero per lo Sviluppo economico, sono state aperte le buste con le prime offerte degli operatori per le nuove frequenze. Chi è dentro la procedura e chi irrimediabilmente fuori dalla prossima rivoluzione tecnologica delle connessioni super veloci? Iliad, Fastweb, Wind Tre, Vodafone e TIM sono le uniche ad aver presentato le loro specifiche offerte per le future ...