Il Viadotto Cade a Pezzi Paura all' Aquila | ma l' Autostrada Resta Aperta

Blocco di cemento cade su auto - dal Viadotto dell'asse attrezzato - paura per l'uomo alla guida : Pescara - Un masso di cemento è caduto sul parabrezza di un furgone Fiat Fiorino, intorno alle 10, lungo il tratto dell'asse attrezzato che collega Chieti a Pescara, nel viadotto che immette sulla circonvallazione in direzione Montesilvano (Pescara). A renderlo noto, con un post su Fb, è stato l'uomo che si trovava alla guida del mezzo. "C'era molta fila, dovuta ai lavori in corso in quel punto - ha riferito ...

Genova - cade intonaco da Viadotto A26 : 19.15 La caduta di intonaco da un viadotto dell'autostrada A26 Voltri-Alessandria ha indotto i Vigili del fuoco a chiudere al traffico un tratto di una strada a Genova, via Ovada. Polizia municipale e squadre di pompieri sono sul posto per verificare la presenza di altre parti di intonaco pericolanti. Il traffico sul viadotto autostradale è regolare. Non risultano feriti né danni ai mezzi.

