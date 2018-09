Il Torino presenta la sua terza maglia dedicata a Suzuki JIMNY

Torino FC – Mercoledì la presentazione della terza maglia dedicata a Suzuki Jimny : Il Torino FC presenta la sua terza maglia dedicata a Suzuki Jimny: la squadra granata celebra l’arrivo e il battesimo, per la prima volta in assoluto in Italia,del nuovo Suzukino apponendo il logo Suzuki Jimny sul petto della terza maglia da gara che indosserà nella stagione 2018/2019 Fin dal suo debutto nell’aprile del 1970, Jimny è stato il capolavoro della tecnologia 4×4 Suzuki. Oggi si evolve nella sua ultima generazione, ...

Gol Zaza - l’attaccante del Torino si presenta così [VIDEO] : GOL Zaza – Il Torino ha conquistato un punto molto importante nel campionato di Serie A, la squadra di Mazzarri ha raggiunto l’Inter dopo il doppio svantaggio nel match della seconda giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime ore di mercato è stato piazzato il colpo Simone Zaza, da valutare le condizioni fisiche dell’attaccante ma soprattutto le intenzioni di Mazzarri dal punto di vista tecnico, con l’ex ...

Calciomercato Torino : si presenta Izzo : Prelevato dal Genoa con un investimento importante da parte del club granata, 10 milioni di euro, il difensore si presenta ai microfoni di Torino Channel nel ritiro di Bormio. “Cairo ha detto che sono uno da Toro? Questa definizione rispecchia il mio modo di stare in campo – sottolinea -, la mia voglia di non mollare mai, lo spirito da guerriero. Voglio ripagare la fiducia del presidente, perché so che ha fatto un sacrificio ...

Il marziano Cristiano Ronaldo è già a Torino - domani la presentazione : Lunedì visite mediche, giro alla Continassa e prime parole bianconere. Domenica pomeriggio Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino. Il suo

Belotti show : è già manita! Il Torino si presenta con un 14-0 : Si presenta in bianco, saluta con una goleada, 14-0, davanti a un migliaio di tifosi. Contro i dilettanti della Bormiese galoppa il primo Toro, in campo con la seconda maglia per la prima amichevole ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : cancellato l’evento - difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium : Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla Presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in ...

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino e in quale aeroporto? La data della presentazione allo Juventus Stadium : Tutto pronto per l’approdo di Cristiano Ronaldo in casa juventina. Se ormai è stato ufficializzato il Colpo del Secolo per la società bianconera, campionessa d’Italia in carica, c’è solo da attendere l’arrivo nel Bel Paese del più forte giocatore del pianeta. Come è ben risaputo il portoghese al momento sta trascorrendo le meritate vacanze post Mondiale in terra greca, dove due giorni fa è stato raggiunto da Andrea ...

Volley : Campionati del Mondo : presentata a Torino la Fase Finale : Palla poi al Presidente della Fipav Pietro Bruno Cattaneo, al suo primo Mondiale da numero uno federale: ' Il Mondo della pallavolo conta di 220 paesi aderenti, aspetto che dovrebbe far capire che ...

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino? La data della presentazione alla Juventus : programma e orario - CR7 allo Stadium : Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus: l’affare del secolo, come è già stato ribattezzato da più parti, cambia le dinamiche del calcio italiano. Uno dei giocatori più forti al mondo, vincitore di cinque palloni d’oro, ha lasciato il Real Madrid e vestirà il bianconero a partire dalla prossima stagione: a suon di gol, il fenomeno portoghese cercherà di trascinare il club di Torino verso la conquista ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : martedì 10 la presentazione a Torino : Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è solo questione di ufficialità. CR7 è in vacanza in Grecia. E’ atteso a

A Torino la conferenza stampa di presentazione della fase finale dei Campionati del Mondo : Si terrà Martedì 11 luglio 2018 alle ore 11.45 la conferenza stampa di presentazione della fase finale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschili. L'evento si terrà alla Mole Antonelliana all'...

Olimpiadi 2026 - Torino presenta il suo dossier low cost : recupero impianti 2006 - rigenerazione urbana e link con le Valli : Ha 177 pagine il dossier di candidatura alle Olimpiadi invernali che Torino e le sue Valli hanno inviato ieri al Coni. È un documento molto articolato quello realizzato dall’architetto Alberto Sasso su incarico dell’Unione montana e modificato seguendo gli indirizzi dei consiglieri comunali M5s di Torino dopo il duro confronto con la sindaca Chiara Appendino della scorsa settimana. Si parte dall’eredità di dodici anni fa, quella dei Giochi ...