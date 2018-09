Il Sole 24 Ore | ribaltone | esonerato Gentili | arriva Tamburini

Fabio Tamburini è il nuovo direttore del Sole 24 Ore : Fabio Tamburini, vicedirettore di Ansa, è il nuovo direttore del Sole 24 Ore. Tamburini, che ha 64 anni, sostituirà Guido Gentili, che era stato nominato direttore nel 2017 dopo la direzione di Roberto Napoletano, tra i principali responsabili della crisi del giornale. The post Fabio Tamburini è il nuovo direttore del Sole 24 Ore appeared first on Il Post.

Gli animali che vivono nelle iSole intorno al mare di Bering stanno morendo : L'esempio più lampante di quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo e che, in fondo, riguarda anche noi.

Un posto al Sole anticipazioni : chi è davvero LUIGI - il ricattatore? : In questi giorni a Un posto al sole la storyline dell’omicidio di Veronica (Caterina Vertova) è tornata in prima linea, con Vera (Giulia Schiavo) sempre più sotto pressione e in preda a forti squilibri emotivi. Proprio tali squilibri stanno provocando e provocheranno ancora la “ricomparsa” della Viscardi senior, come frutto dell’immaginazione della stessa Vera. La ragazza, come sapete, è vittima di un ricattatore, LUIGI ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Singapore. Due Sole vittorie in 10 anni e tanti colpi di scena : Il Mondiale di Formula Uno 2018 saluta l’Europa e sbarca in Asia, più precisamente a Singapore, per l’undicesimo Gran Premio della storia della città-stato con il Leone come simbolo. La Ferrari è pronta per un appuntamento forse decisivo per l’interno campionato, con l’obbligo di vincere e rispondere dopo il colpo durissimo inferto da Lewis Hamilton a Monza. Anche se il circuito cittadino di Marina Bay si è spesso sposato ...

Le ore del Sole - mostra al Museo Archeologico Nazionale dal 21 settembre. : ... geometria, astronomia, nuove tecnologie, storia dell'architettura e restauro saranno i campi del sapere intrecciati per ridare vita ad una scienza, la gnomonica, che, tramite lo studio della ...

Camerun - partenza deludente per il ct Seedorf : pari in rimonta contro le iSole Comore : Inizia con un mezzo flop l'avventura di Clarence Seedorf sulla panchina del Camerun. L'ex giocatore e allenatore del Milan, adesso nella veste del ct dei Leoni Indomabilì , che ha Patrick Kluivert ...

Alvaro Soler : è uscito l’atteso Mar De Colores : Ai vertici di tutte le classifiche con oltre 133 milioni di stream su Spotify e 121 milioni di views su YouTube con il tormentone estivo La Cintura, Alvaro Soler esce con il suo secondo album: Mar De Colores. Si tratta di 13 tracce tra cui il disco di platino La Cintura, anche nella versione con Flo Rida & Tini, Yo Contigo Tu Conmigo che faceva parte della colonna sonora del film CATTIVISSIMO ME 3, Ella e Puebla. Gli ingredienti per ...

Alvaro Soler racconta Mar de Colores e la sua musica - “canzoni allegre perché abbiamo già tanti problemi nella vita” : Alvaro Soler rilascia oggi Mar de Colores, il nuovo album di inediti che segue il successo di Eterno Agosto. Non un hit maker passeggero ma un artista internazionale in grado di conquistare il pubblico europeo con la sua musica. Non solo tormentoni estivi o possibili tali ma anche ballate è ciò che troviamo nel nuovo disco di Alvaro Soler, disponibile da oggi in tutti i negozi e in digitale. L'artista incontrerà i fan italiani in occasione ...

Papa Francesco - lezioncina a Matteo Salvini sul Sole 24 Ore : 'Gli immigrati in fuga dalla miseria...' : Papa Francesco torna a criticare l'operato del governo , seppur senza citarlo, sulla questione migranti e questa volta lo fa dalle colonne de Il Sole 24 ore con una lezione di economia : 'L'agire economico è sempre un fatto etico. Non è più possibile che gli operatori economici non ascoltino il grido dei poveri'. E poi consiglia l'Europa su come muoversi: 'L' Europa ha ...

Papa Francesco al 'Sole 24 Ore' : lavoro e genio creativo per porre le basi di un "nuovo ordine economico" : Parla di lavoro , economia , e ancora di migranti e dell' Europa che ha bisogno di speranza e futuro. Nell'intervista in esclusiva a " Il Sole 24 Ore ", la prima mai concessa a un giornale economico e finanziario, Papa ...

Papa Francesco : a 'Il Sole 24 Ore' - 'quando fare soldi diventa l'obiettivo primario si costruiscono strutture di povertà - schiavitù e di ... : 'La vita sociale non è costituita dalla somma delle individualità, ma dalla crescita di un popolo'. Così Papa Francesco nell'intervista pubblicata da 'Il Sole 24 Ore'. 'La scienza, la tecnica, il progresso tecnologico possono rendere più veloci le azioni, ma il cuore è esclusiva della persona per immettere un supplemento di amore nelle relazioni e nelle istituzioni', ...