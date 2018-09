Il sogno degli Dei | il 13 settembre a Metaponto si recupera lo spettacolo rinviato

Beach volley. Il 2018 in chiaroscuro degli azzurri ma il sogno di avere almeno tre coppie anche a Tokyo continua : Il tutto fuori dal progetto della Nazionale per due ragazzi non più di primo pelo ma che portano in alto il nome dell'Italia nel mondo. A livello giovanile qui i numeri sono più circoscritti rispetto ...

Beach volley. Il 2018 in chiaroscuro degli azzurri ma il sogno di avere almeno tre coppie anche a Tokyo continua : Era iniziato sotto i migliori auspici in campo maschile il 2018 del Beach volley italiano e, piano piano, la stagione si è tinta quasi più di rosa che di azzurro. La stagione era iniziata con Lupo/Nicolai prima coppia italiana numero uno della classifica mondiale dopo lo splendido secondo posto di Fort Lauderdale, con Alex Ranghieri e Marco Caminati super competitivi ad altissimi livelli ma la sfortuna ci ha messo lo zampino togliendo di mezzo ...

Atletica - Europei 2018. Tamberi : “Mi inchino agli avversari”. Grenot : “Non ho rimpianti”. Osakue : “Finale da sogno”. Le parole degli azzurri tra quarti e quinti posti : Penultima giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera, serata con due quarti posti e due quinte piazze per l’Italia. Queste le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla Fidal. GIANMARCO Tamberi ha cercato di lottare per le medaglie, ci ha creduto fino alla fine prima di essere beffato e accontentarsi del quarto posto. Il marchigiano non è riuscito così a difendere il titolo conquistato due anni: “Mi devo inchinare agli ...

La storia di Francesca - 28enne biologa marina amica degli squali con il sogno di curare il cancro con lo squalene [FOTO] : 1/6 Foto di Sergio Riccardo ...

Sfuma il sogno degli azzurrini : Il Portogallo ha vinto gli Europei under 19 battendo l'Italia 4-3 ai tempi supplementari, a Seinajoki, in Finlandia. Gli azzurrini hanno comunque fatto vedere una grande Italia, bella, generosa, che ...

Pian Baruccioli - 40 anni lontani dal consumismo : non si spegne il sogno degli 'Zappatori senza padrone' : Con un treno veloce in due ore e mezza da Forlì si arriva a Milano, la capitale della modernità e della frenesia. Ma se si prende un'altra strada e si imbocca la Statale 67 verso l'Appennino, con un ...

Un popolo di statali : il sogno degli italiani è ancora l'impiego pubblico : Gli italiani sognano ancora il posto pubblico. Dalle pagine del Corriere della Sera Dario Di Vico spiega i risultati di un sondaggio condotto dall'istituto SWG sui lavori più sognati dagli italiani che ha visto...

Lavoro - il sogno degli italiani - specie se votano M5S - è l'impiego pubblico : solo un sondaggio, realizzato dalla Swg, ma il ritorno del sogno dell'impiego pubblico fa riflettere e segna sicuramente una discontinuità con il recente passato. Senza voler offendere nessuno evoca ...

Gb - altro colpo per Theresa May : se ne va il ministro degli Esteri | "Il sogno della Brexit sta morendo" : Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale soft della premier britannica sull'uscita dall'Ue.

Turismo - Italia sogno degli stranieri : 24 milioni di turisti per l’Estate 2018 : E’ iniziata la stagione estiva e l’Italia si prepara ad accogliere i turisti, molti dei quali stranieri. Saranno infatti 24,5 milioni i turisti stranieri in arrivo in Italia quest’estate contro i 23 milioni del 2017, per un totale di 104,5 milioni di presenze. Lo rileva una indagine condotta dal Centro studi della Cna. La spesa del Turismo internazionale nel nostro Paese salirà dai 12,7 miliardi del 2017 ai 14 miliardi di ...