Il premier austriaco Kurz sconfina in Italia per sostenere Svp e il doppio

huffingtonpost

: Il cancelliere austriaco Kurz 'sconfina' in Italia per sostenere Svp (e il doppio passaporto) alle elezioni di Bolz… - HuffPostItalia : Il cancelliere austriaco Kurz 'sconfina' in Italia per sostenere Svp (e il doppio passaporto) alle elezioni di Bolz… - ilsestosanso : RT @E_pifany: @GuidoCrosetto Giustissimo!!! E che cazzo, famo i sovranisti a corrente alternata!!! Certo il premier austriaco è amichetto d… - E_pifany : @GuidoCrosetto Giustissimo!!! E che cazzo, famo i sovranisti a corrente alternata!!! Certo il premier austriaco è a… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Unstraniero a sostegno della campagna elettorale di un partito, fino a prova contraria,no. Nulla di inedito, ma questa volta la cortese visita in terrana è destinata a far discutere. Venerdì l'Sebastiansarà a Bolzano perSvp in vista delle elezioni provinciali del prossimo 21 ottobre. Si dovranno eleggere 35 consiglieri provinciali (che ricopriranno al tempo stesso il ruolo di consiglieri regionali del Trentino Alto Adige), e a loro spetterà successivamente l'elezione del presidente della Provincia autonoma. La visita diha però il retrogusto dello sgarbo, l'ennesimo, all'. Non è un mistero che l'Austria stia lavorando da tempo a un disegno di legge per concedere ilpassaporto ai cittadini del Sudtirolo di lingua tedesca e ladina, avvalendosi di una commissione di tecnici dei ...