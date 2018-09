Il Portogallo celebra la vittoria sull’Italia

calcioweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) A Bolaladi misura conquistata ieri sera dalsull’Italia, a Lisbona, nella Nations League. Il giornale portoghese ha titolato a tutta pagina: ‘Ali per volare’, con una foto del match-winner, l’ex attaccante milanista André Silva. Il giornale, inoltre, sottolinea come la selezione lusitana sia riuscita a vincere ugualmente in una sfida ufficiale anche senza un mammasantissima del calibro di Cristiano Ronaldo. Per i portoghesi, quello di ieri sera, è stato un risultato storico, visto che non battevano gli azzurri in una partita ufficiale da ben 61 anni.L'articolo Illasull’Italia CalcioWeb.