Il Monopoli di Fortnite ha una data di lancio

(Di martedì 11 settembre 2018) Qualche tempo fa vi avevamo parlato dell'annuncio di uninteramente dedicato a, una versione rivisitata del celebre gioco da tavolo famoso in tutto il mondo.Attraverso il proprio account Twitter, il creative director diDonald Mustard ha rivelato ladidi questa versione del, che sarà disponibile nei negozi a partire dal 1 ottobre. Come riporta VG24/7, neldiil denaro sarà sostituito dagli HP, e come potevamo prevedere l'obiettivo sarà quello di rimanere l'unico giocatore in vita.Non è chiaro a quali negozi fa riferimento il tweet di Mustard, ma ci aspettiamo che il gioco da tavolo compaia a partire da quellain numerosi negozi online. Il prezzo del preordine, come trapelato qualche giorno fa, dovrebbe attestarsi intorno alle 26,99 sterline.Read more…