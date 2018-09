Il grooming per il cambio di stagione

gqitalia

(Di martedì 11 settembre 2018) Sfatiamo un pò il falso mito che gli uomini non usano lo skincare. Lo fanno. Solo che non amano associare le parole beauty routine al rituale di idratazione. E se è vero che raramente un uomo ammette di applicare creme per mantenere la pelle tonica e fresca è anche altrettanto vero che l’uomo ha un’attenzione minuziosa sulla scelta del prodotto adatto alla sua pelle. Ovvero si fidelizza. Quello che interessa all’universo maschile è infatti non vedere rossori o avere la sensazione di pelle “che tira” post-rasatura o disidratata dopo la tintarella estiva. Nella gallery 10 prodotti freschi e smart. Boy de Chanel Le Baume Lèvres. Balsamo labbra idratante che garantisce otto ore di protezione e comfort, senza effetto brillante. House 99 Greater Look. Crema viso energizzante, con spirulina e quinoa, riduce l’effetto lucido e potenzia la radiosità della ...