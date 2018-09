Il giorno del giudizio | il Brescia conosce il futuro

Il giorno del giudizio : la Serie B in fibrillazione : VERDETTI, CI SIAMO? - A fare chiarezza sarà il pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, atteso per la serata di venerdì scorso e scivolato a oggi. 'Non ci saranno altri ...

Santi Proto e Giacinto/ Santo del giorno - l'11 settembre si celebrano i due fratelli uccisi sotto Valeriano : Santo del giorno: l'11 settembre si celebrano i Santi Proto e Giacinto. Questi furono probabilmente fratelli e furono giustiziati sotto l'imperatore Valeriano dopo la conversione di Eugenia.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 04:46:00 GMT)

Un allenatore al giorno : Mazzone - l’highlander della panchina : 1/7 LaPresse/Simone Fanini ...

Ponte Morandi - mail autostrade giorno del crollo/ Procura Genova - i consulenti hanno cambiato versione? : crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:56:00 GMT)

L’Uomo del giorno : David Pizarro - importanti esperienza tra Udinese - Inter - Roma : 1/11 ...

L’Uomo del giorno : Robert Acquafresca - l’italo-polacco è un bomber mancato : 1/7 ...

Tragedia il giorno del matrimonio : muore poche ore prima del sì : Destino crudele. Non ha fatto in tempo Jennie, giovane mamma di cinque figli, a coronare il suo sogno, quello di sposare l’amore della sua vita, la sua “anima gemella”. Il cancro ha fatto prima: se l’è portata via a 32 anni, quando aveva ancora tutta la vita davanti e non le ha dato nemmeno il tempo di convolare a nozze con il compagno, il coetaneo Francis Yule. Jennie, scozzese e originaria di Dundee, è morta ...

Genova - iniziano gli interrogatori. E spunta una mail di Autostrade il giorno del crollo : La sera del 14 agosto, poche ore dopo il crollo del Morandi e la morte di 43 persone, Enrico Valeri, geometra ma soprattutto responsabile del coordinamento viabilità e operazioni di Autostrade, contattò i vertici di Cesi. All’istituto che nel 2015 realizzò uno studio sui tiranti del Morandi decisamente allarmante («occorre installare un sistema di ...

La scarpa del giorno : Adidas + Stella McCartney DiadoraSantoniMi AlmaSandro ConverseHoganWhat ForPellicoAnca StetcoSalvatore FerragamoChie MiharaMarco FerrettiConverseFrauPreludioReplayMade In ItaliaWondersConversePumaBataChristopher KaneStella SofiaLiu JoVersaceLella BaldiLoribluPONYErnesto EspositoBensimonHoganLella BaldiAlberto GuardianiA by AnabelleSupergaATP AtelierTommy HilfigerVictoria Roger VivierChloéRossignolPas de RougeAlberta ...

Uomini e Donne news - Beatrice Valli in lacrime : il giorno speciale del figlio : Uomini e Donne news, Beatrice Valli in lacrime: arriva un giorno importante per il figlio Beatrice Valli di Uomini e Donne è super emozionata oggi per il figlio Alessandro. L’ex corteggiatrice e fidanzata di Marco Fantini ha condiviso un lungo pensiero per il piccolo, rivelando che da ieri sta piangendo. Scendendo nel dettaglio, Beatrice ha […] L'articolo Uomini e Donne news, Beatrice Valli in lacrime: il giorno speciale del figlio ...

Pensiero del giorno – La Montagna : I monti mi hanno sempre ispirato profondi pensieri di spiritualità. L’aria rarefatta comprende particelle di altra natura e origine, vibranti e impalpabili e l’orizzonte sembra che si possa toccare con mano. Quando, dopo una camminata, ci immergiamo nel silenzio, sembra di ascoltare le voci del divino perché il silenzio è pieno di significati. I prati, le cascate, i fiori, i frutti, contengono parole non dette, desideri inespressi. Allora ci ...

“La battuta di Fabiola” – Il personaggio del giorno : Ivan Zaytsev - il gladiatore di Roma : Il Mondiale finalmente è iniziato. Il grande mondo della pallavolo è seduto davanti alla televisione, 11.170 sulle tribune, e tutti insieme ci stringiamo attorno ad un meraviglioso Foro Italico. Siamo una squadra di italiani che si unisce e si abbraccia prima di iniziare una grande partita. Siamo vicini, emozionati, concentrati e pronti a vivere le sensazioni che solo un’esordio sul palco più incredibile di casa nostra può regalarci. Da ...

Le partite del giorno : in campo l’Italia contro il Portogallo : Le partite del giorno – Continua il programma della Nations League, in campo l’Italia di Roberto Mancini dopo il pareggio contro la Polonia, di fronte il Portogallo. La stagione calcistica appena iniziata prevede una novità a livello internazionale promossa dall’Uefa: le nazionali sono impegnate nella Nations League 2018-19. Le amichevoli internazionali saranno abolite in favore di una sorta di campionato che durerà nove mesi e ...

San Nicola da Tolentino/ Santo del giorno - il 10 settembre si celebra il patrono di Modugno a Bari : Il 10 settembre si celebra San Nicola da Tolentino, il Santo del giorno è il patrono di Modugno in provincia di Bari dove secondo la leggenda fu concepito Santo dalla Chiesa cattolica.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 04:45:00 GMT)