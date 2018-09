Il giorno che cambiò la storia | 17 anni dopo gli Usa ricordano l' attentato alle Torri

11 settembre 2001/ Video - torri Gemelle : così l'America ricorda il giorno che 17 anni fa cambiò il mondo : 11 settembre 2001, diciassette anni dopo l'attentato. Il crollo delle torri Gemelle resta uno spartiacque della storia moderna. Riapre la stazione della metro del WTC(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:21:00 GMT)

11 settembre : il giorno che sconvolse l'America : 11 settembre , 17 anni dopo. Gli Stati Uniti ricordano tutte le vittime della tragedia che ha sconvolto l'America - e il mondo intero - nel 2001. Pochi giorni fa è apparso su YouTube un nuovo video del terribile momento in cui le Torri Gemelle sono venute giù . Nel filmato - girato da Mark LaGanga, allora operatore ...

Tragedia il giorno del matrimonio : muore poche ore prima del sì : Destino crudele. Non ha fatto in tempo Jennie, giovane mamma di cinque figli, a coronare il suo sogno, quello di sposare l’amore della sua vita, la sua “anima gemella”. Il cancro ha fatto prima: se l’è portata via a 32 anni, quando aveva ancora tutta la vita davanti e non le ha dato nemmeno il tempo di convolare a nozze con il compagno, il coetaneo Francis Yule. Jennie, scozzese e originaria di Dundee, è morta ...

Starbucks a Milano : ecco il commento di Matteo Salvini sulle code che si creano ogni giorno per entrare : Starbucks è arrivato in Italia dopo anni di attesa e nonostante il menù sia fin troppo italiano sembrerebbe aver fatto centro, considerando le file chilometriche che ogni giorno si creato fuori dal locale. code lunghe 300 metri che scorrono al rallentatore e che hanno fatto storcere il naso al nostro Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che da bravo patriottico ha lasciato un commento incisivo: “Due ore di coda per un caffè da Starbucks? Ma ...

Wind apre il concorso MyWind Summer Days che vi permette di vincere una GoPro Hero al giorno : Wind Tre è stata una delle aziende più colpite dall’avvento di Iliad e vuole premiare i clienti che sono rimasti fedeli con il concorso MyWind Summer Day. Questo concorso scade il 14 settembre e permette di vincere una GoPro Hero al giorno. Per accedere al concorso dovrete scaricare l’applicazione MyWind dal vostro store, oltre ovviamente ad essere clienti Wind. Infatti lo scopo di questo concorso è proprio far diffondere di più ...

Una tazza di Tè al giorno contro la demenza senile - tutte le proprietà benefiche : Una tazza di Tè al giorno contro la demenza senile tutte le proprietà benefiche Non tutti sanno che il Tè , oltre ad essere una tra le bevande più diffuse al mondo, è anche ricca di proprietà benefiche per il nostro organismo. In genere pensiamo al tè come ad una bevanda tipica dei momenti di relax, come la colazione. Eppure potrebbe benissimo essere ...

Sposa arrestata a poche ore dal matrimonio : in lacrime nel "giorno più bello" : Protagonisti della vicenda un trevigiano e la sua 30enne compagna dominicana in Italia con un visto turistico scaduto...

San Pietro Claver/ Santo del giorno - il 9 settembre si celebra il patrono delle missioni cattoliche in Africa : Il 9 settembre si celebra San Pietro Claver, il Santo del giorno è il patrono delle missioni cattoliche tra i popoli dell'Africa. Nacque a Verdù nel 1581 in una famiglia di contadini.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 03:36:00 GMT)

Risparmiare soldi ogni giorno : 10 piccoli trucchi (che funzionano) : Non sempre è facile far quadrare i conti e arrivare a fine mese avendo rispettato i propri programmi di spesa. Risparmiare qualche soldo è un proposito di ognuna di noi e uno di quelli che più spesso capita di disattendere. Se anche tu combatti costantemente con questo problema, sappi che ci sono diverse azioni quotidiane che compi quasi senza accorgertene e che a fine mese pesano eccome sul tuo portafogli. Prova a ridurne (o, se riesci, ...

A tutto Sarri : “vi racconto l’addio di Higuain al Napoli e quel giorno che presero Ancelotti” : Maurizio Sarri ha parlato del suo addio al Napoli ed anche della cessione di Higuain alla Juventus e dell’arrivo di Ancelotti Maurizio Sarri ha parlato a tutto tondo del suo addio al Napoli e non solo. Ai microfoni de Il Mattino, il tecnico del Chelsea ha svelato alcuni particolari del rapporto con De Laurentiis: “Ero a cena con Pompilio, il collaboratore di Giuntoli, con cui stavo discutendo proprio se restare o no. Abbiamo acceso ...

Ecco perché quest’anno non hai visto una foto dei principini George e Charlotte al primo giorno di scuola : Nuovo anno scolastico ma niente nuova foto The post Ecco perché quest’anno non hai visto una foto dei principini George e Charlotte al primo giorno di scuola appeared first on News Mtv Italia.

“Roba da pazzi!”. Si sta per sposare - ma a qualche giorno dalle nozze la triste verità : Provate ad immaginare la situazione: vi state per sposare, l’ansia è ai livelli critici e vi arriva la foto di una vostra “amica” che sta tendando in tutti i modi di farvi lasciare (a poche ore dal fatidico sì). Tutto vero ed è l’incredibile vicenda capitata, a poche ore dalle nozze dell’amante (o presunto tale), a Cory Perlson, che stava per dire sì al suo amore: la manager della Trump Organization Brianna Ehland. La notizia, spiattella ...

MotoGP - Gp Misano : I piloti in visita dal Papa - Petrucci - 'Sarà un giorno che non dimenticherò' : Ci ha fatto un discorso molto bello sulle passioni e sull'essere campioni nella vita prima dello sport. E' stato molto emozionante, un giorno che non dimenticherò. Spero che questo mi aiuti a fare ...

Natalie Portman : «Quel terrore che proviamo ancora ogni giorno» : C’è un terrorismo proprio, che è quello nella nostra testa, e prova ad ammazzarci da dentro. E un terrorismo che non dipende da noi, che è quello che sta nella testa dell’altro, e ci arriva addosso da fuori. Abbiamo imparato a conoscerlo, tra il ventesimo e il ventunesimo secolo: ha i tratti del disagio personale instabile, del fanatismo religioso organizzato. Carica mitragliatrici, si maschera, irrompe nelle scuole, ai concerti, in ...