Il gigante turco Kanter condannato a quattro anni | ha definito Erdogan | l' Hitler

(Di martedì 11 settembre 2018)di reclusione. È questa la condanna che pende sulla testa di Enes, pivot ventiseienne dei New York Knicks e migliore giocatoreper avere insultato su Twitter il capo dello Stato Recep Tayyip, definendolo, «l'del nostro secolo». Per questo è bandito dalla Nazionale edvuole la sua testa, per questo Enes hal'ex Ct della Turchia, Ergin Ataman, «un lacchè e un incapace senza onore». E non è il primo caso di uno sportivo in conflitto con il presidente, che negli ultimiha inasprito i rapporti con i suoi oppositori.Nato a Zurigo, è cresciuto nelle giovanili del Fenerbahce fino a esordire in Eurolega e partecipare agli Europei, prima con l'Under 16 e poi con l'Under 18. Nel 2011 sbarca negli Stati Uniti come terza scelta nel draft, destinazione Utah ...