Il finale di The Good Doctor non va in onda l’11 settembre | Rai1 rimanda gli ultimi due

La finale di Festival Show in TV con Benji e Fede - Emma - Il Volo - The Kolors l’11 settembre : La finale di Festival Show arriva in TV domani sera, martedì 11 settembre 2018. Tanti gli ospiti che si sono esibiti a Trieste in occasione della serrata conclusiva della tournée estiva di Festival Show, tra i quali spicca il nome del trio pop-lirico Il Volo, eccezione all'evento. Benji e Fede, Emma Muscat, Chiara Galiazzo, Shade, The Kolors e Thomas si sono esibiti lo scorso 1° settembre a Trieste, in Piazza dell'Unità, oltre ai già citati ...

The Good Doctor/ Anticipazioni del 4 settembre : meno uno al finale di stagione - sarà di mercoledì : The Good Doctor, Anticipazioni del 4 settembre 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Kenny è un buon amico per Shaun? Alex inizia ad indagare sul vicino misterioso. (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:57:00 GMT)

Il finale di The Good Doctor slitta al mercoledì con l’annuncio di una morte importante : anticipazioni ultimi episodi del 12 settembre : Novità importanti in arrivo per la programmazione di Rai1 che si prepara a lanciare i suoi show e le sue fiction. Proprio per questo il finale di The Good Doctor non andrà in onda martedì 11 settembre come previsto inizialmente, ma slitterà a mercoledì 12, sempre in prima serata e sempre su Rai1. I fan dovranno attendere un giorno in più per vedere gli ultimi due episodi ma siamo sicuri che dopo quello che andrà in onda questa sera sarà dura ...

The Witcher : quasi terminata la sceneggiatura della serie TV - il finale è in fase di scrittura : La sceneggiatura della serie The Witcher di Netflix potrebbe essere finalmente prossima alla fine.Come riporta VG247.com, Lauren Hissrich, showrunner per la prossima serie The Witcher Netflix, ha stuzzicato i fan nel suo ultimo tweet, annunciando che il finale di stagione è ora in fase di scrittura.Il tweet recita: "ricordate quando twittavo come una pazza e qualcuno mi disse di smetterla e di scrivere lo show?", con l'aggiunta dell'hashtag ...

The Color Run - al Parco Experience il 15 settembre la finale del tour 2018 : Si toccherà anche l'Albero della Vita tra le principali attrazioni che sarà eccezionalmente riacceso, offrendo nuovi spettacoli musicali e giochi d'acqua e rendendo ancora più straordinaria l'...

The Americans 3 scompare dal palinsesto di Rai4 : solo un errore o dopo il finale della seconda stagione non ci sarà un seguito? : The Americans 3 andrà in onda oppure no? Nelle scorse settimane, Rai4 aveva annunciato l'arrivo della serie tv cult degli ultimi anni dalla prima alla quarta stagione senza pausa o, almeno, questo è quello che il pubblico aveva capito ma qualcosa non quadra. Sbirciando la guida tv della rete Rai di giovedì prossimo sembra che la serie non ci sarà e che il finale della seconda stagione andrà in onda oggi, 30 agosto, e lascerà tutti con il fiato ...

The Man in the High Castle : il finale che non ti aspetteresti : The Man in the High Castle è una serie tv basata sull'omonimo romanzo ucronico di Philip K. Dick. Prodotta da Amazon Prime, è alla terza stagione. Durante il Comic Con che si è tenuto a San Diego dal 17 al 21 luglio 2018 è stata annunciata la data di rilascio della terza stagione: il 5 ottobre 2018. E' stato presentato anche un primo trailer che lanciando l'hashtag #resistancerises presenta la stagione come gli episodi della Resistenza, ormai ...

The 100 1×13 : il finale di stagione | Anticipazioni 23 agosto : The 100 1×13 trama e Anticipazioni 23 agosto – Nella seconda serata di oggi, canale 20 trasmetterà la seconda e ultima parte di “Noi siamo terrestri“. Il finale di stagione vedrà Raven ferita gravemente, mentre il resto del gruppo sarà costretto a rifugiarsi al campo. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 1×13 mettono inoltre l’accento sulla possibilità che Jaha non raggiunga la Terra. The 100 1×13 ...

Il finale di The Americans 2 su Rai4 il 30 agosto con i Jennings in panico e un nuovo caso : Il finale di The Americans 2 è ormai all'orizzonte e questo significa che per il pubblico di Rai4 è arrivato il momento di salutare i Jennings e prepararsi alla terza stagione in onda per la prima volta in chiaro tra settembre e ottobre. L'appuntamento oggi, 23 agosto, è fissato con gli episodi 10 e 11 dal titolo "Doppio gioco" e "Possibile tradimento" in cui la coppia di spie sarà ancora al centro dei nuovi casi che scuoteranno ...

The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione : annunciato il finale epico : The Big Bang Theory, la 12esima stagione sarà l’ultima: la serie saluta il pubblico con un finale epico Ebbene The Big Bang Theory sta giungendo al termine con la 12esima stagione. Nel 2019 i telespettatori non vedranno più nuovi episodi riguardanti i protagonisti della serie diventata un vero e proprio fenomeno mediatico. Leonard, Sheldon e […] L'articolo The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione: annunciato il finale ...

The Affair 4×10 recensione : un doloroso addio | finale di stagione : The Affair 4×10 recensione – Il finale di stagione della serie Tv drama di Showtime è andato in onda domenica 19 agosto 2018. Si chiude un capitolo e non solo perché siamo giunti alla fine della quarta stagione. Grazie ad una trama che spazia fra i diversi protagonisti, iniziamo a scoprire le prime conseguenze dovute ai precedenti eventi. The Affair 4×10 ci permette di incontrare anche personaggi secondari rimasti assenti in ...

The Affair 4×10 : il finale di stagione (VIDEO) : The Affair 4×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie tv Showtime andrà in onda domenica, 19 agosto 2018. Siamo arrivati al finale di stagione e sono ancora tanti i punti rimasti oscuri. La trama di The Affair 4×10 riguarderà questa volta Cole e Noah, ma anche altre tre persone in via indiretta. The Affair 4×10 trama e anticipazioni La promessa della traccia rilasciata dall’emittente americana è che ci ...

