Ida e Riccardo | lei smaschera il fidanzato e scopre le sue bugie ma non lo lascia

VIDEO | 'Uomini e donne' parte col botto - il confronto tra Ida e Riccardo finisce nella bufera : A due mesi dalla fine di 'Temptation Island', la coppia ammette di essere nuovamente in crisi: Riccardo, infatti, ha...

Uomini e Donne - Ida delusa : Stefany smaschera Riccardo Guarnieri : Stefany inguaia Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: Ida furiosa E’ appena terminata la prima puntata della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, e le polemiche sono già divampate. Cosa è successo? C’è stato l’attesissimo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La prima ad entrare in studio è stata Ida, la quale ha dichiarato di aver scoperto che il suo fidanzato è rimasto in contatto con la tentatrice ...

Ida PLATANO E RICCARDO GUARNIERI SI SPOSANO?/ Confronto con la tentatrice Stefanì a Uomini e Donne : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI si sposeranno? Dopo Temptation Island tornano a Uomini e Donne ma le cose non vanno per il meglio: ecco le anticipazioni(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e donne riparte dal trono over : Ida e Riccardo di Temptation Island : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15.35 Entra in studio Stefanì. 15.32 Ida scopre che Riccardo dopo il programma ha sentito Stefanì, la tentatrice, nonostante lo avesse negato anche davanti alle telecamere. Lei: "Non riesco a capire perché ha detto una bugia". 15.29 Entra in studio, da sola, Ida. 15.27 Dopo Temptation Riccardo e Ida avevano deciso di andare a convivere. 15.22 De Filippi annuncia che tra Ida e Riccardo dopo Temptation, dal ...

Ida e Riccardo stanno ancora insieme : l’ultimo avvistamento a Milano : Trono Over, Uomini e Donne: Ida e Riccardo non si sono lasciati Ida e Riccardo sono tornati al Trono Over di Uomini e Donne dopo l’esperienza a Temptation Island. La Platano ha ammesso nel corso della prima puntata della nuova edizione di avere alcuni problemi con Guarnieri. Ma, di fatto, i due stanno ancora insieme. […] L'articolo Ida e Riccardo stanno ancora insieme: l’ultimo avvistamento a Milano proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island – Chi è Stefanì Nobile? La tentatrice che potrebbe mettere a rischio la relazione tra Ida e Riccardo [GALLERY] : Stefanì Nobile la bellissima ex tentatrice di Temptation Island che potrebbe mettere a rischio la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti a Temptation Island uscendone insieme. La sesta edizione del reality, che ha macinato record di ascolti, sembrava aver reso più forte il legame tra l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di ‘Uomini e Donne’, ma le ...

Uomini e donne - anticipazioni 10 settembre : il ritorno di Marco - di Ida e Riccardo : Uomini e donne torna oggi pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 14.45, con una nuova edizione e una prima sorpresa per i fan. Non saranno i nuovi tronisti del trono classico a tenere compagnia al pubblico ma toccherà a cavalieri e dame del trono over farlo secondo quanto pubblicato poco fa sul sito di Maria De Filippi. L’ADDIO DI GIORGIO E IL ritorno DI Marco Ad aprire le danze sarà come sempre Gemma Galgani. La prima a sedere al centro ...

Gossip U&D - Ida e Riccardo ai ferri corti : lei scoppia in lacrime - lui la rincorre : Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad essere due protagonisti ti di Uomini e donne Over anche se non fanno più parte del parterre; a confermarlo, ci pensano le anticipazioni della seconda registrazione stagionale del programma che stanno circolando sul web: pare che i due ex di Temptation Island siano in crisi nera [VIDEO]: lei non si fida e scoppia a piangere davanti a tutti, lui non sopporta la troppa gelosia della compagna, ma si fa ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : duro confronto tra Riccardo e Ida - lei esce dallo studio : Ieri pomeriggio è stata registrata la seconda puntata del trono over di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 10 settembre, ma ancora non sappiamo se andrà in onda la puntata del trono classico o del trono over. Nella registrazione di ieri pomeriggio, ci sono stati due grossi ritorni per i senior: nello studio, infatti, figuravano Barbara De Santi e Nino Castanotto, ex volti noti del trono over di Uomini e ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Ida Platano avvistata con Riccardo dopo la lite : cos'è accaduto? (Trono Over) : UOMINI e DONNE trono over, ecco le prime Anticipazioni in attesa di rivedere dame e cavalieri in onda: Marco torna all’attacco, vuole rubare il cuore di Gemma!(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Ida e Riccardo insieme : hanno fatto pace? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne sorpresi insieme Lunedì 10 Settembre tornerà finalmente su Canale 5 alle 14.45 Uomini e Donne. Inutile dire, che i telespettatori non stanno nella pelle nel poter vedere i protagonisti del Trono Over e i nuovi tronisti del Trono Classico. Intanto però sono già state registrate ben 3 puntate del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E in una di queste sono stati invitati ...

Uomini e Donne anticipazioni : GEMMA conosce Rocco. Ida e Riccardo ancora in crisi : Venerdì 7 settembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne e come di consueto non sono mancate alcune importantissime novità, in larga parte anticipate dal blog Isa & Chia. La registrazione, stando alle prime anticipazioni rilasciate, si è aperta con uno sfogo dell’opinionista Tina Cipollari: oltre ad arrabbiarsi con alcuni componenti del pubblico, la vamp bionda ha voluto sottolineare quanto fossero ...

Ida e Riccardo in crisi dopo Temptation - la Platano furiosa svela : 'Ha un segreto' : Continuano a far discutere Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Li abbiamo conosciuti nell'ultima edizione del trono over di Uomini e Donne [VIDEO] da cui, dopo una accurata conoscenza all'interno del programma, sono usciti in coppia. Gia' dai tempi della loro frequentazione nello studio più famoso di Maria De Filippi, abbiamo avuto modo di assistere ai vari diverbi che li hanno più volte messi in contrasto. Malgrado le incomprensioni e i punti di ...

U&D - anticipazioni trono over : Gemma rifiuta Marco - Ida e Riccardo in crisi : Torna lo spazio dedicato a Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le anticipazioni della prima puntata del trono over annunciano la presenza di Gemma Galgani nel parterre femminile e quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Se la dama torinese ha rifiutato la corte di Marco Cappagli, tornato per riconquistarla, Ida si è dimostrata gelosa di alcuni messaggi che il suo fidanzato ha scambiato con un'ex ...