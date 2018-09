I termini e le condizioni del PSN sotto accusa in Germania

eurogamer

(Di martedì 11 settembre 2018) Ie ledel PSN di Sony, probabilmente, non sono esattamente "perfetti". Non ci sono rimborsi offerti (a differenza di Xbox Live), nemmeno su pre-ordini e pagamenti anticipati. Questo, tuttavia, è destinato a cadere in conflitto con le leggi sulla protezione dei clienti ed è quello che sta succedendo nell'Unione europea.GamesIndustry riferisce che l'Associazione dei consumatori della Renania settentrionale-Vestfalia (Verbraucherzentrale NRW), in, ha presentato una denuncia riguardante ie leche Sony impone ai clienti che utilizzano il negozio PSN. Questi includono la mancanza del diritto di recesso, come menzionato, e la rimozione dei fondi prepagati caricati su PSN, in scadenza dopo 24 mesi se non utilizzati. Inoltre, a Sony viene chiesto un maggior controllo sulle spese dei giocatori più giovani, spese di cui genitori potrebbero non ...