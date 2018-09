I ladri rubano la Panda a un pensionato e ne lasciano una identica | è mistero a Vicenza

Firenze - ladri 2.0 : gli rubano la bici e la ritrova in vendita su Facebook : Le possibilita' di ritrovare la propria bici [VIDEO] rubata sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, grazie alla potenza dei social. L’ultimo caso è avvenuto a Firenze, dove le forze dell’Ordine hanno incastrato un 35enne siciliano grazie alla segnalazione sui social. bicicletta rubata in vendita su Facebook Il ciclista fiorentino vittima del furto aveva lasciato la sua mountain bike, personalizzata tanto da valere diverse migliaia di ...

Firenze - ladri 2.0 : gli rubano la bici e la ritrova in vendita su Facebook : Le possibilità di ritrovare la propria bici rubata sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, grazie alla potenza dei social. L’ultimo caso è avvenuto a Firenze, dove le forze dell’Ordine hanno incastrato un 35enne siciliano grazie alla segnalazione sui social. bicicletta rubata in vendita su Facebook Il ciclista fiorentino vittima del furto aveva lasciato la sua mountain bike, personalizzata tanto da valere diverse migliaia di euro, legata ...

ladri rubano un'auto ma sbagliano a fare rifornimento : costretti a fuggire a piedi : Un errore che gli è costato caro. Dopo aver messo a segno l'ennesimo colpo, un gruppo di malviventi ha rubato una macchina nel garage di un'abitazione del comune friulano di Zoppola, ma è stato costretto a lasciarla e a continuare la fuga a piedi. Il motivo? Durante la sosta per fare rifornimento, i Ladri hanno commesso uno sbaglio ingenuo quanto "fatale", introducendo nel veicolo diesel al posto della benzina. L'auto è ...

Bologna - rubano il computer al figlio disabile. Appello ai ladri : “Lui parla con quel pc” : Andrea, un bambino disabile di nove anni, parla con le maestre e i compagni di classe grazie a un computer che è stato portato via dalle scuole elementari Giordani di Bologna. Il papà ha lanciato un Appello ai ladri: “Lì dentro c’è tutto quello di cui il mio bambino ha bisogno per continuare ad andare a scuola”.Continua a leggere

ladri di carrube a Scicli - rubano oltre una tonnellata : arrestati : rubano oltre una tonnellata di carrube a Scicli: arrestati Mario Benzi e Giovanna Lutri dai Carabinieri della Tenenza. Entrambi sono ai domiciliari

Bologna - rubano il pc al figlio disabile. L'appello del papà ai ladri : L'appello «Faccio un appello ai ladri: ridateci quel computer, lì dentro c'è tutto quello di cui il mio bambino ha bisogno per continuare ad andare a scuola». Perché in quel portatile che, nelle loro ...

Furti a Le Poggiola : quattro episodi in una notte. ladri rubano un pappagallo e delle scarpette : Tre Furti tentati ed uno andato a segno in una notte soltanto. Neppure la presenza degli agenti della polizia è servita ad inibire l'audacia di due malviventi che hanno seminato il panico per le ...

Roma : Eur - ladri rubano da auto attrezzatura nazionale francese sci : Roma – Topi d’auto in azione all’Eur, in piazzale Luigi Nervi. I ladri, una ragazza di 24 anni incensurata e un uomo di 35 anni con precedenti, entrambi cittadini bosniaci e nella Capitale senza fissa dimora, nella mattinata di ieri, sono riusciti a forzare la portiera di un’auto in sosta e a portare via le valigie contenute nell’abitacolo. Subito dopo, la fuga a bordo di un camper. Quello che forse i ladri non ...

‘Ndrangheta - il raid in casa del pm Di Palma : i ladri rubano le chiavi del suo ufficio. Ma lasciano il denaro : Il sospetto è che non si sia trattato di un semplice furto ma di un avvertimento. Saranno le indagini a chiarire chi e perché è entrato in casa del sostituto procuratore della dda di Reggio Calabria, Roberto Di Palma. Le modalità con le quali l’11 agosto i ladri si sono intrufolati nel suo appartamento e la scelta di sottrarre solo pochi oggetti, lasciando perfino una somma di denaro che il magistrato teneva nel cassetto della sua ...

Furto in casa di Nek : i ladri rubano l'Harley Davidson : Appena una settimana fa Nek si era fatto immortalare sul bagnoasciuga a cavallo della sua Harley Davidson.La foto aveva fatto il pieno di "like" sui social. Quasi ventimila utenti gli avevano messo un cuoricino. Vuoi per la moto, vuoi per il soggetto in sé, Nek era piaciuto. "In relax con il mezzo da sbarco", scriveva il cantante che è un grande appassionato del mondo a due ruote. Ma ora è arrivata una piccola beffa. Dopo aver mostrato al mondo ...

Roma - rubano gioielli in appartamento : la vicina incontra i ladri sul pianerottolo e li fa arrestare : Colli Albani: eseguite dagli agenti della polizia tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di giovani rom. In quattro giorni avevano perpetrato due furti in un condominio di via ...

Svezia - ladri rubano gioielli regali. E scappano in motoscafo : Un furto di gioielli dal valore inestimabile e una fuga rocambolesca a bordo di un motoscafo . Sembra l'inizio di uno dei film sequel di Ocean's Eleven , interpretato da George Clooney e Brad Pitt, ...

Rubano gioielli della corona svedese e scappano in motoscafo/ Ultime notizie : caccia ai ladri a Stoccolma : Rubano gioielli della corona svedese e scappano in motoscafo: imponente caccia ai ladri a Stoccolma. Le Ultime notizie: valore inestimabile di due corone e un globo imperiale(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:22:00 GMT)