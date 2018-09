I gemelli uccisi dalla madre poi suicidatasi La sorella | “Non ho niente da perdonare a

fanpage

(Di martedì 11 settembre 2018) Il dramma di Mandas, in provincia di Cagliari. Mamma Angela, dopo aver ucciso i figli handicappati, ha rivolto il fucile da caccia contro di sé. Domani pomeriggio i funerali. Ad organizzarli sarà Monica, 44enne, l'unica rimasta in vita della famiglia. Il loro papà era morto 10 anni fa per un tumore.