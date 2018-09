I caschi blu dell' Ong | Nazioni Unite contro Salvini

iltempo

(Di martedì 11 settembre 2018) Il monito è arrivato dalle, dalla voce del neo Alto commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet. «Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e razzismomigranti, persone di origini africane e rom», ha annunciato Bachelet, medico ed ex presidente socialista del Cile per due mandati (2006-2010 e 2014-2018).L’annuncio è giunto in apertura dei lavori del consiglio Onu per i diritti umani, riunito fino al 28 settembre a Ginevra. Personale’Onu sarà inviato anche in Austria, ha aggiunto, sottolineando che «dare priorità al ritorno dei migranti dall’Europa, senza assicurare che gli obblighi internazionali in materia di diritti umani siano assicurati, non può essere considerata una risposta di protezione». «Il governo italiano ha negato l’ingresso di navi di soccorsoe Ong. Questo tipo di atteggiamento politico e di altri sviluppi recenti hanno conseguenze devastanti per molte persone già vulnerabili», ha sostenuto Bachelet. «Anche se il numero dei migranti che attraversano il Mediterraneo è diminuito, il tasso di mortalità per coloro che compiono la traversata è risultato nei primi sei mesi’anno ancora più elevato rispetto al passato». Per Bachelet è necessario un intervento’Unione europea, che deve operare per «intraprendere operazioni di ricerca e soccorso umanitario per le persone che attraversano il Mediterraneo» e a «garantire l’accesso all’asilo e alla protezione dei diritti umani nell’Unione europea».