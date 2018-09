I 100 giorni del governo Conte Col fantasma di Conte

Migranti - oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni. “Superstiti subito chiusi in campi di detenzione” : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...

Liam Payne ha pubblicato una foto strappalacrime per i 1000 giorni senza gli One Direction : Ebbene sì, è già passato tutto questo tempo The post Liam Payne ha pubblicato una foto strappalacrime per i 1000 giorni senza gli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : i primi 100 giorni del Governo Conte : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: i primi 100 giorni del Governo Conte ...

Martina al governo : "in 100 giorni 0 fatti e tanti danni" : Il segretario del Pd Maurizio Martina all'attacco del governo Conte: "in cento giorni fatti zero, danni tanti" spiega l'ex Ministro delle Politiche agricole e forestali dal palco della Festa dell'Unità di Ravenna. Quali sono questi danni? Martina ne cita "principalmente uno": questo è un esecutivo non di chi governa, ma di chi "di fronte al problema, non cerca la soluzione, ma il nemico" "Così si sfascia il Paese" dice il segretario dem che ...

Martina : 100 giorni di governo con fatti zero e danni tanti. Salvini nega la retromarcia sulla giustizia : Dalla Festa dell'Unità a Ravenna il segretario Pd duro con il governo e con il capo del Viminale che a sua volta smentisce Di Maio: 'decido con la mia testa' -

"Conte e Salvini vadano a casa. In 100 giorni di Governo tanti danni e zero fatti" : Al dottor Conte voglio dire che è passato dalla propaganda da avvocato difensore del popolo ad avvocato difensore della Lega. Vuole fare quello di mestiere? Vada a casa. Gli avvocati del popolo poi non si fanno costruire su misura i concorsi per avere le cattedre? E' una vergogna. Siamo alla repubblica delle banane se non fosse il nostro Paese". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, in occasione della chiusura della Festa ...

Martina attacca il governo : nei primi 100 giorni tanti danni - zero fatti : Ravenna, 9 set., askanews, - Il governo invece di risolvere i problemi 'cercano il nemico' ma in questo modo 'sfasciano il Paese'. Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, nel comizio ...

Dopo 100 giorni di governo la maggioranza resta salda in Parlamento : Il governo guidato da Giuseppe Conte è sostenuto da due sole forze politiche, Movimento 5 Stelle e Lega, ma come già successo per gli ultimi governi precedenti - dall'esecutivo Monti fino a Gentiloni - non si è trattato di un'alleanza elettorale, bensì di un 'accordo' politico e programmatico nato all'indomani del voto. Leggi anche: Altri due sondaggi confermano il sorpasso della ...

GOVERNO CONTE/ 100 giorni in cerca di soldi mentre l'Italia cade a pezzi : Treni fermi e ponti caduti: per mettere in sicurezza il Paese servono investimenti nelle grandi opere. Il GOVERNO darà risorse solo a flat tax e reddito di cittadinanza. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 06:01:00 GMT)FINANZA E SPREAD/ Le 2 incognite che fanno tremare Salvini e Di Maio, di U. BertoneMANOVRA/ "Salvini e Tria pronti ad abbandonare il GOVERNO prima del botto, int. a F. Forte

Spagna - i primi 100 giorni di Sanchez : bilancio positivo ma con nere nubi all'orizzonte : Ma, soprattutto, a turbare i sogni di gloria di Pedro el guapo sono i segnali di raffreddamento dell'economia, che mettono a rischio il finanziamento delle riforme sociali promesse dal leader ...

Il punto su Iliad dopo 100 giorni - tra soddisfazione - prezzi e qualche problema : Iliad è arrivato sul mercato da 100 giorni ed è ora di fare il punto della situazione e un primo bilancio della sua (ancora breve) avventura in Italia. Insieme al video del nostro Matteo, cerchiamo di fare un po' di ordine in tutto ciò che si legge in Rete. L'articolo Il punto su Iliad dopo 100 giorni, tra soddisfazione, prezzi e qualche problema proviene da TuttoAndroid.

Gli attori «protagonisti» dei primi 100 giorni di Governo : In 100 giorni di Governo abbiamo avuto una crisi diplomatica con l’Europa, un disastro stradale e tante, tante, parole: sull’immigrazione, sull’Ilva, sul deficit, sulle Famiglie Arcobaleno. L’avvio dell’esecutivo Conte, grazie anche alla prolifica attività comunicativa dei suoi ministri, è stato di quelli esplosivi. In occasione del suo primo traguardo, i primi 100 giorni, è forse arrivato il momento di tracciare un ...