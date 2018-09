Huawei P20 Pro – Il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione

Aggiornamento per Huawei P20 - seguito a sorpresa da Galaxy Tab S e S2 9.7 : Aggiornamenti in distribuzione per Huawei P20, Samsung Galaxy Tab S e Galaxy Tab S2 9.7: lo smartphone riceve le patch di agosto 2018, i tablet altre meno recenti, ma resta la sorpresa (in particolare per il modello 2014). L'articolo Aggiornamento per Huawei P20, seguito a sorpresa da Galaxy Tab S e S2 9.7 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 promosso ma segue Huawei P20 Pro nei risultati di DxOMark : DxOMark ha recensito il nuovo Samsung Galaxy Note 9. I risultati parlano chiaro: grande prova per il nuovo top di gamma di Samsung su quasi tutti i punti di vista ma la qualità e la resa di Huawei P20 Pro è irraggiungibile, sia per quanto riguarda le foto, sia riguardo ai video.

Vincente il Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a brevissimo : quanto sarà più reattivo : Nessuna supposizione, Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a bordo è davvero ad un passo. Che il produttore stesse facendo del suo meglio per rendere disponibile l'aggiornamento nel più breve tempo possibile lo avevamo già evidenziato, grazie pure all'ultima mossa della certificazione Wi-Fi per l'update avvenuta pure per il Huawei Mate 10. Ora nuove conferme sul passo imminente provengono proprio dalla viva voce di @HuaweiMobile o sarebbe ...

Huawei P20 e P20 Pro stanno per ricevere Android Pie : Inizia a prendere piede Android Pie. Piano piano tutti i produttori stanno iniziando ad aggiornare i propri device. Non dovrebbe tardare quello per Huawei P20 e P20 Pro, visto che la stessa azienda ha confermato l’imminente arrivo. E’ stata proprio Huawei, come dicevamo, a confermare l’arrivo di Android 9 sulla gamma P20. L’ha fatto pubblicando un mini video su Twitter in cui vengono mostrati i miglioramenti apportati da ...

Android Pie su Huawei P20 Lite e Mate 10 Lite : alcune ipotesi sulla distribuzione : Quale sarà il percorso che culminerà con l'aggiornamento ad Android Pie 9.0 su Huawei P20 Lite e Mate 10 Lite? Un discorso un pochino più complesso rispetto a quello fatto per i fratelli maggiori delle rispettive serie P20 e Mate 10: in particolare, sono stati pizzicati su Wi-Fi Alliance i modelli P20, P20 Pro, Mate 10 e Mate 10 Pro. A sorpresa dalla lista mancavano Huawei P20 Lite e Mate 10 Lite, che ricordiamo corrispondere alle versioni ...

Android 9 Pie per la serie Huawei P20 e Mate 10 si avvicina : La serie P20 e Mate 10 di Huawei è pronta a ricevere Android 9 Pie. Escluse le versioni Lite, Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 e Mate 10 Pro sono stati certificati su Wi-Fi Alliance con la nuova versione del robottino verde a bordo, il che lascia intendere un roll out piuttosto prossimo.

GPU Turbo e tanto altro per Huawei P20 Lite : le novità dell’aggiornamento B150 : Ci siamo appena lasciati alle spalle un fine settimana ricco di interessanti novità per gli utenti legati al cosiddetto Huawei P20 Lite, smartphone Android sempre più diffuso in Italia. Il modello, infatti, dopo essere stato incluso nella lista dei modelli destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0 (qui abbiamo anche avanzato le prime ipotesi sulla data di rilascio), ha iniziato a toccare con mano un altro ...

Wind sconta Huawei P20 Pro da circa 600 euro a 400 euro in 30 mesi : Wind sta proponendo ad alcuni clienti l'opportunità di avere un Huawei P20 Pro con l'iniziativa "Telefono Incluso Per Te"

Comprare Huawei Mate 20 Lite o Huawei P20 Lite ? : E' meglio Comprare un Huawei Mate 20 Lite o un Huawei P20 Lite la video guida che mette a confronto i due telefoni Android per scegliere il migliore.

Affiora l’aggiornamento di settembre su Huawei P20 e Mate 9 : i dettagli : Un risveglio piuttosto importante per Huawei P20 e Mate 9, che stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento con la patch di settembre, a livello globale. Non stiamo parlando direttamente dei modelli italiani, sui quali i pacchetti dovrebbero comunque arrivare nel giro dei prossimi giorni, ma di release internazionali, che hanno sorpreso in modo inaspettato la coppia di dispositivi sopra citati. Come riportato dai colleghi del portale 'TAS', ...

Impareggiabili Huawei P20 e Mate 10 già con Android 9 Pie - certificazione per il rilascio : Quando arriverà Android 9 Pie su Huawei P20 e Mate 10? Ben prima del previsto sembrerebbe. Il programma beta per gli attuali smartphone di punta Huawei e Honor è stato ufficializzato all'alba di questo mese di settembre, in occasione dell'IFA di Berlino. Sui tempi della fase sperimentale ci eravamo già pronunciati, fornendo una tabella di marcia più che verosimile ricavata a seguito delle dichiarazioni dei portavoce del brand. Ma le previsioni ...

Punite Huawei e Honor da 3DMark per benchmark truccati : P20 - P20 Pro - Nova 3 e Honor Play fuori : La vicenda dei benchmark truccati per gli smartphone Huawei e Honor inizia a manifestare le sue prime conseguenze. Dal popolare tool 3DMark per i test sulle performance dei device sono stati fatti fuori ben 4 smartphone del produttore cinese, più esattamente il Huawei P20, il P20Pro, il Huawei Nova 3 e pure il recentissimo Honor Play. In settimana abbiamo riportato la spinosa questione: gli esperti di Anandtech avevano notato come i risultati ...

Huawei P20 Lite e Vodafone Shake Remix Unlimited a partire da 14 - 49 euro al mese per gli under 30 : Vodafone ha messo su un pacchetto composto dall'acquisto rateale di Huawei P20 Lite e dalla Shake Remix Unlimited

