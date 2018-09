' Ha vinto una vacanza con tutta la famiglia' Occhio alla truffa del club con penali da

F1 - Sticchi Damiani convinto : “una vittoria della Ferrari a Monza sarebbe il modo migliore per onorare Marchionne” : Nel corso della presentazione del Gp d’Italia, il presidente dell’ACI ha chiesto alla Ferrari una vittoria da dedicare al compianto Sergio Marchionne Non c’è tempo per fermarsi, il Gp di Spa è finito da poche ore ed è già ora di pensare al prossimo appuntamento di Monza, una delle gare più attese della stagione di Formula 1. Daniele Badolato Con la vittoria in Belgio, Vettel ha portato a 17 il gap da Hamilton, una ...

US Open – Nadal difende Ferrer con una stoccata velenosa : “giocatori più scarsi di lui hanno vinto uno Slam” : Dopo la vittoria a causa del ritirono di Ferrer, Rafa Nadal ha difeso a spada tratta l’amico e connazionale con delle dichiarazioni forti Rafa Nadal ha staccato il pass per il secondo turno degli US Open senza troppi patemi, complice il ritiro di David Ferrer dopo 1 ora e 20 minuti di gioco. ‘Ferru’ ha rimediato uno stiramento che gli ha impedito di concludere quella che è stata forse l’ultima partita Slam della sua carriera. Nadal non ...

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton - il pilota perfetto. In fuga nel Mondiale con una Mercedes inferiore. Stravinto (finora) il duello con Vettel : E finalmente si ricomincia. Ci eravamo lasciati in Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring, dove Lewis Hamilton aveva completato l’opera, dopo la magica pole sotto la pioggia, mettendo in scena una tanto noiosa quanto perfetta esibizione. Per Lewis è arrivata così la quinta vittoria stagionale che ha rafforzato la propria leadership nella classifica generale. Il vantaggio dell’alfiere della Mercedes è cresciuto a 24 punti nei ...

In Svezia una donna musulmana ha vinto una causa contro l’uomo che non le fece un colloquio di lavoro perché lei si rifiutò di stringergli la mano : Una donna svedese di religione musulmana ha vinto una causa contro il datore di lavoro che si rifiutò di farle un colloquio di lavoro dopo che lei si era rifiutata di stringere la mano dell’uomo che avrebbe dovuto farle il The post In Svezia una donna musulmana ha vinto una causa contro l’uomo che non le fece un colloquio di lavoro perché lei si rifiutò di stringergli la mano appeared first on Il Post.

Europei 2018 - Davide Cassani : “Ragazzi fantastici - grande Italia. Una vittoria bellissima - abbiamo vinto in tutti i settori” : Davide Cassani festeggia la sua prima grande vittoria da CT della Nazionale Italiana di ciclismo su strada grazie a una magnifica Nazionale che ha corso la gara perfetta agli Europei. Sulle strade di Glasgow la nostra formazione è stata letteralmente perfetta e Matteo Trentin ha conquistato un successo di assoluto prestigio che gli permetterà di indossare la maglia di campione continentale. Il commissario tecnico era visibilmente raggiante ai ...

Bucciarelli esce dal Pd : 'Hanno vinto i mediocri. Costruire una nuova sinistra' : E' il momento di affrontare il mare aperto, racccogliendo la sfida di una nuova sinistra, che sta dove manca lo Stato, la politica, una rete sociale, a fianco di chi non ce l'ha". di Redazione ...

Real Madrid - Lopetegui convinto : “l’addio di Cristiano Ronaldo? Reinventarci sarà una sfida affascinante” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza dell’addio di Ronaldo, sottolineando come sarà emozionante provare a vincere senza di lui Partito Cristiano Ronaldo con destinazione Juventus, il Real Madrid ha adesso il compito di continuare a vincere senza la propria stella più luminosa. Un obiettivo che affascina soprattutto Julen Lopetegui, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di International ...

Per la prima volta una donna ha vinto la regata “Clipper Round the World” : La 53enne skipper australiana Wendy Tuck è la prima donna a vincere la regata “Clipper Round the World”, una gara che si tiene ogni due anni dal 1996 e in cui degli skipper professionisti guidano un equipaggio di velisti amatoriali The post Per la prima volta una donna ha vinto la regata “Clipper Round the World” appeared first on Il Post.

In Pakistan ha vinto Imran Khan - ma dovrà formare una coalizione : L'ex campione di cricket, vicino all'esercito e agli estremisti, sarà il prossimo primo ministro The post In Pakistan ha vinto Imran Khan, ma dovrà formare una coalizione appeared first on Il Post.

Scherma - Mondiali 2018. Alessio Foconi : “Ho vinto? Non ho realizzato. Tutti dovrebbero avere una carriera come la mia” : Alessio Foconi ha fatto saltare il banco a Wuxi laureandosi Campione del Mondo di fioretto. Una vera e propria impresa dell’azzurro che ha incantato per tutta la giornata e ha così conquistato il suo primo titolo iridato riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in questa specialità dopo sette anni di digiuno. Lo schermitore umbro è ancora incredulo per quanto ha compiuto come traspare dalle dichiarazioni post gara: “È ...

Trump : «Il Russiagate una farsa - Putin mi ha convinto» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Il Chievo si raduna - il nuovo acquisto Djordjevic : "Convinto da Tomovic" : La sala conferenze del Centro Atlante strapiena. Il solito entusiasmo. Il solito obiettivo. Tre facce in meno, perché Dainelli, Gamberini e Gobbi ora sono il passato del Chievo e a tutto l'ambiente, ...

Raphaela Lukudo - parla una delle ragazze della 4X400 : 'Abbiamo solo vinto una gara' : La sua foto con le compagne della staffetta 4X400 è diventata un caso politico ma Raphaela Lukudo , di orgini sudanesi ma nata in Italia, protagonista dei Giochi del Mediterraneo , dove ha portato a ...

Olimpiadi invernali Torino 2026 : il Movimento 5 stelle (ancora una volta) non è convinto : Olimpiadi invernali Torino 2026: il Movimento 5 stelle ha discusso oggi del possibile svolgimento della competizione in terra torinese Resta divisa la maggioranza pentastellata torinese sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Dopo le comunicazioni della prima cittadina, Chiara Appendino, che ha confermato che domani la Città invierà a Governo e Coni il pre dossier, i consiglieri dissidenti che già una settimana fa si erano ...