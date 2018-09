Grecia | segretario Usa al Commercio Ross | dopo fine piani di salvataggio Atene deve

agenzianova

: RT @FDePalo: #Salonicco, ospite d'onore della #Fiera Internazionale sarà il segretario #Usa al #commercio #Ross (che tifa #Grecia) https://… - sav_gr : RT @FDePalo: #Salonicco, ospite d'onore della #Fiera Internazionale sarà il segretario #Usa al #commercio #Ross (che tifa #Grecia) https://… - DDeliolanes : RT @FDePalo: #Salonicco, ospite d'onore della #Fiera Internazionale sarà il segretario #Usa al #commercio #Ross (che tifa #Grecia) https://… - FDePalo : #Salonicco, ospite d'onore della #Fiera Internazionale sarà il segretario #Usa al #commercio #Ross (che tifa… -

(Di martedì 11 settembre 2018) ... aggiungendo che idel governo di Washington per l'economia ellenica non hanno preso in considerazione la sospensione di dipendenti pubblici, rivelatisi necessari con l'adozione di nuovi ...