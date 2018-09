Governo M5S-Lega | un equilibrio dinamico tra i desideri e la realtà

Ponte Morandi - M5s : “Toti mina vagante - gravi attacchi a Governo/ Autostrade Genova - Di Maio : “nazionalizzare” : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Governo - il sottosegretario Buffagni M5S a processo per una querela di Salvini ma ora i due trattano : Da avversari politici si sono trovati uno contro l'altro in un'aula di Tribunale a Milano . Ma ora che fanno parte dello stesso Governo, il ministro dell'Interno della Lega Matteo Salvini, come parte ...

Salvini querelò Buffagni (M5S) per diffamazione. Da colleghi di Governo ora trattano : Tra i due sono volate parole grosse, con tanto di querela per diffamazione. Ora, però, entrambi fanno parte del governo e, in un certo modo, cercano di mettersi d'accordo per superare le vecchie incomprensioni. Stiamo parlando di Matteo Salvini e di Stefano Buffagni, vicepremier e ministro dell'Interno il primo, sottosegretario agli Affari regionali il secondo. Tra i due sono "in corso trattative" nell"ambito del processo milanese in cui il ...

La tregua Lega-M5S già vacilla. I grillini : può saltare il Governo : Nella cosiddetta Prima e nella Seconda Repubblica si sarebbe parlato di tregua armata. I 5 Stelle si credono già nella Terza come se tutto fosse rivoluzionato e le logiche che dominano la politica non siano sempre le stesse. E infatti anche in questo governo giallo-verde basato su una coalizione di partiti i due leader devono rincorrere i loro el...

Rosato - PD - : 'Il Governo Lega/M5S sta facendo marcia indietro su tutto - si torna sulle posizioni dell'esecutivo di centrosinistra' : Ettore Rosato, PD, sottolinea come il governo a guida Lega e M5S stia facendo una politica di annunci e parole seguita da pochi fatti. Su tanti provvedimenti, come Ilva e vaccini, sta anche tornando indietro alle posizioni dei governi di centrosinistra 7 settembre 2018 Diventa fan ...

Cernobbio - al Forum Ambrosetti il debutto del Governo Lega-M5S : ... tradizionale meeting post vacanziero dei protagonisti internazionali dei mondi della politica, della finanza, dell'impresa e della scienza. La sede è sempre Villa d'Este a Cernobbio, a una manciata ...

Domenica - stop negozi aperti : proposta Lega-M5S/ Governo - 8 giorni l'anno : a rischio 400mila posti di lavoro? : Domeniche con negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5S, "solo 8 aperture all'anno". Iter di legge contro il "Salva Italia" di Monti, guerra alle liberalizzazioni(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 23:18:00 GMT)

Deputata M5S contestata a Taranto da cittadini e ambientalisti : va via scortata. Gli operai divisi sull'accordo Governo-Mittal : L'onorevole Rosalba De Giorgi, eletta a Taranto per i Cinque Stelle, è stata fortemente contestata questa sera a Taranto dagli ambientalisti e dai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni che nel centro cittadino hanno indetto un presidio di 24 ore per chiedere la chiusura dell'Ilva. La manifestazione era programmata da giorni ma è coincisa oggi con la firma dell'accordo al Mise. La parlamentare ha deciso di presenziare al ...

Negozi chiusi alla domenica : proposta M5s-Lega "solo 8 aperture"/ Battaglia Governo contro le liberalizzazioni : Domeniche con Negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5s, 'solo 8 aperture all'anno'. Iter di legge contro il 'Salva Italia' di Monti.

Vaccini - nuovo emendamento : proroga autocertificazione/ Ultime notizie - dietrofront Governo Lega-M5s : Vaccini, nuovo emendamento: prorogata l’autocertificazione. Ultime notizie, dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:08:00 GMT)

Tutte le 'bombe disinnescate' del Governo. Lega e M5s diventano 'responsabili'? : 'Si tratta di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso', sentenzia il capogruppo del Pd in commissione Affari sociali, Vito De ...

