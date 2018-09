Google sfida l’Europa sul diritto all’oblio : (Foto: Mashable) Martedì 11 settembre è un giorno che per Google può essere cruciale, il giorno che può condurre alla fine di una battaglia economica e politica con l’Europa, affinché il diritto all’oblio non venga esteso a livello mondiale, un’eventualità che peserebbe come un macigno sull’organizzazione del motore di ricerca. Quando si parla di motori di ricerca, di fatto non esiste “un solo Google”, BigG ha molte versioni nazionali e ...