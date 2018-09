Gomorra | in arrivo un film sulla euro gioventù euro di Ciro Di Marzio

Gomorra - in arrivo un film sulla "gioventù" di Ciro Di Marzio : La stagione quattro di Gomorra è tutt'ora in produzione ma la serie tv di successo, sia in Italia che in America, comincia ad espandere i suoi orizzonti. Secondo il settimanale Deadline è in ...

Gomorra - in arrivo un film sulla “gioventù” di Ciro Di Marzio : La stagione quattro di Gomorra è tutt"ora in produzione ma la serie tv di successo, sia in Italia che in America, comincia ad espandere i suoi orizzonti. Secondo il settimanale Deadline è in lavorazione un film per il grande schermo che esplorerà la gioventù di uno fra i personaggi più amati della saga malavitosa ambientata fra le vie di Napoli.Ciro Di Marzio detto l"Immortale sarà il protagonista di un"accattivante origins story incentrata ...

