Gli eritrei della Diciotti? Sono a Ventimiglia Sul pullman organizzato dalla ong Baobab

Migranti - individuati a VentimiGlia 34 eritrei sbarcati da Diciotti : La polizia di Ventimiglia ha individuato 34 eritrei sbarcati dalla Diciotti. Sono stati riconosciuti mentre viaggiavano verso Campo Roja, centro gestito dalla Croce rossa da dove gli immigrati cercano ...

Migranti : ecco Gli attivisti eritrei che si occupano dell'accoGlienza : Vorrebbero aprire le porte ai loro connazionali. Tra politica e aiuto "umanitario", si scagliano contro il governo italiano

Migranti : per Gattiker giuste le misure verso Gli eritrei

Immigrati - i dati suGli arrivi in Italia nel 2018 : tunisini ed eritrei i più numerosi - ma c'è un -80% rispetto al 2017 : Crollo degli arrivi di migranti in Italia: -80% rispetto al 2017 Diversamente dall'allarmismo che percuote il senso comune complice una Politica che, in perenne campagna elettorale, usa queste povere vittime come capo espiatorio e come 'pedine nelle mani dei potenti'- calano i numeri di migranti che approdano nei porti Italiani. ...

Luigi Di Maio a La Stampa : "Non siamo come Orban - Gli eritrei hanno diritto di chiedere asilo. Ma la solidarietà deve essere una missione europea" : No, il governo italiano non si sta comportando come l'Ungheria di Viktor Orban sul fronte migranti. A rivendicarlo, in un'intervista a La Stampa, è il vicepremier Luigi Di Maio."L'Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei. Noi le quote le accettiamo. Tanto è vero che i migranti della Diciotti sono ...