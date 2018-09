Gli Articolo 31 tornano insieme? Si riaccende la speranza dopo l’ultima prova in Italiano

optimaitalia

(Di martedì 11 settembre 2018) Gli31? Tutte le supposizioni portano a un indizio di pace tra J-Ax e DJ Jad, che hanno concluso il progetto del gruppo conMedio nel 2003.Le speranze sono state riaccese da un follow su Instagram di J-Ax al profilo di DJ Jad, che potrebbe semplicemente significare che i due artisti hanno siglato un accordo di pace seppur virtuale.Solo un anno fa, si era riaperto il dissing tra i dueche Jad aveva deciso di ripartire con il progetto degli31 ma sotto una nuova veste, scatenando le ire di Best Sounds fino a diffidare il disc jockey per l'utilizzo improprio del marchio. Jad aveva detto la sua sui social, spiegando l'entità del progetto che lo aveva condotto a far risorgere gli31 senza la presenza di J-Ax.È un progetto nato grazie alle persone che continuano a volermi bene. In questi anni ho ricevuto migliaia di messaggi ...