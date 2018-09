Gigantesco bolide verde illumina il cielo nella notte del Sud | migliaia di segnalazioni

meteoweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) Pochi minuti fa, intorno alle 22:10, un enormehato ildel Sud Italia, e in modo particolare in Calabria e Sicilia.didall’area dello Stretto di Messina, da Catania, da Catanzaro, dal tutta la Calabria jonica. In molti l’hanno avvistato anche a Malta. Ilsi dirigeva da est verso ovest, è durato diversi secondi, molto grande al punto dare ilcon la sua colorazione verdastra, e sono stati ben visibili i frantumi prima di sgretolarsi nell’atmosfera “spegnendosi” definitivamente. Unè comunemente inteso un corpo proveniente dallo spazio e che precipitando in atmosfera, si presenta come una palla di fuoco seguita da una scia luminosa. Di norma ilè un meteorite, cioè un frammento di roccia generalmente originario di una cometa o un asteroide che, trovandosi a passare in ...