Ghali per la prima volta nei palasport | Sarà una urban fantasy

FIFA 19 - ecco la colonna sonora ufficiale : c’è anche il rapper Ghali : La canzone "Habibi" del rapper Ghali fa parte della colonna sonora di FIFA 19, il game targato EA Sports L'articolo FIFA 19, ecco la colonna sonora ufficiale: c’è anche il rapper Ghali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

FIFA 19 : il rapper italo tunisino Ghali e la sua "Habibi" nella colonna sonora ufficiale del gioco : FIFA 19, l'ultimo capitolo del videogioco calcistico più venduto al mondo in uscita il prossimo 28 settembre, sorprenderà gli appassionati anche per la sua colonna sonora.Il giovane rapper Ghali, artista tra i più promettenti ed apprezzati della scena musicale italiana degli ultimi anni, è stato infatti selezionato per far parte della tracklist ufficiale di FIFA 19. Ad accompagnare i videogiocatori di calcio virtuale in tutto il mondo sarà il ...

Battiti Live 2018 - Lecce/ Pagelle cantanti 9 Agosto : video - da Ghali a Capo Plaza - passando per i tormentoni : Battiti Live 2018, Lecce, cantanti e Pagelle 9 Agosto: dal trap di Ghali a quello di Capo Plaza, passando per i tormentoni di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, i protagonisti della seconda...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 07:10:00 GMT)

Ghali/ Video - la sua passione per Michael Jackson : "Me l'ha fatto scoprire mia mamma" (Battiti Live 2018) : Nella seconda tappa di Battiti Live 2018, GHALI si è esibito sulle note di Cara Italia e Habibi, ma ha inoltre lanciato un messaggio a un suo fan scomparso poche ore prima.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 21:37:00 GMT)

Ghali regala un biglietto per un suo concerto ad una fan : il gesto : Al concerto da sola: Ghali manda un biglietto alla fan per andare in compagnia L’umiltà e l’altruismo sono caratteristiche sempre più note del re della trap Ghali. L’artista ha più volte dimostrato la sua vicinanza ai fan e un nuovo gesto verso una di loro lo conferma ancora una volta. Ghali ha regalato un biglietto […] L'articolo Ghali regala un biglietto per un suo concerto ad una fan: il gesto proviene da Gossip e Tv.

Ghali regala un biglietto ad una sua fan per non farla andare da sola al concerto : Il rapporto che Ghali ha con i suoi fan è molto forte, il re della trap è molto attento e non perde mai l'occasione di ringraziarli. Poche ore fa l'ultimo gesto. Una fan ha comprato il biglietto per ...

Ghali risponde alla lettera di una fan : “Ti aiuto senza nemmeno saperlo” : Ghali: una lettera da parte di una fan e la risposta del cantante di Cara Italia Ghali è famoso per essere il re della trap ma non solo. Il cantante di Cara Italia è noto al pubblico anche per essere un ragazzo semplice e umile. I fan sono il centro del mondo per un artista […] L'articolo Ghali risponde alla lettera di una fan: “Ti aiuto senza nemmeno saperlo” proviene da Gossip e Tv.

"Ti porterò con me per sempre" : l'addio di Ghali al suo piccolo fan : Il commovente post su Instagram con il quale il rapper ha salutato per l'ultima volta Ledio, il suo piccolo fan scomparso a Roma a 11 anni dopo una lunga malattia

Ghali - dolore per la morte di Ledio/ Foto - “Ti porterò con me in ogni mia scelta - sei un fratello per sempre!” : Ghali, il dolore su Instagram per la morte del piccolo Ledio, suo fan di appena 11 anni: “Ti porterò con me in ogni mia scelta, sei un fratello per sempre!”.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:58:00 GMT)

Il dolore di Ghali : «Grazie Ledio - fratello per sempre» : «È tornato a trovarmi Ghali! Grazie tantissimo, ti voglio bene fratello». L’ultimo post su Instagram del piccolo Ledio risale al 29 giugno. Lui, steso su un letto dell’ospedale Gemelli di Roma, e Ghali, il suo idolo, che gli stringe la manina e canta insieme a lui Ricchi dentro. Un video di pochi secondi che esprime tutto l’amore del trapper per il suo giovane fan, venuto a mancare oggi, all’età di 11 anni. Il cantante, ...

Eros Ramazzotti - la figlia Aurora e il rapper Ghali scatenati al concerto di Eminem : Tra gli 80mila fan al concerto milanese di sabato sera di Eminem, il primo in Italia del rapper statunitense, c'erano anche Eros Ramazzotti, la figlia Aurora e Ghali, il rapper meneghino di origine ...

Milano - il castello di Zak è sotto sfratto : Ghali si mobilita per salvare il museo di street art : Il rapper aveva girato il video clip della canzone Habibi proprio tra le mura dell'ex fabbrica di Cormano, ricoperta dai murales di famosi street artist italiani