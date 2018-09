Ghali | dal doloroso passato al successo | “Mia mamma resta la mia vita”

Ghali IN TOUR NEI PALASPORT/ Dodici date dal 18 ottobre : "I miei concerti sono sinonimo di integrazione" : Dodici palazzetti ospiteranno GHALI e il suo TOUR a partire dal prossimo 18 ottobre e i fan sono già pronti per "lo show urban fantasy". Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Salvini dal palco della Lega : “Mi hanno attaccato Nina Zilli e Ghali - ma chi cazzo sono?” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è intervenuto dal palco della festa della Lega a Fontevivo, in provincia di Parma. E come spesso accade nei suoi discorsi, ha citato le persone, più o meno note, che non sono d’accordo con le sue opinioni e che, in certi casi, lo attaccano. “Lo hanno fatto Nina Zilli e Ghali” ha detto Salvini, per poi chiedersi ironicamente: “Ma chi cazzo sono?”. La cantante italiana ...