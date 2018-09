GFVip3 | sorprendente indiscrezione | Francesco Monte sarebbe fuori dalla Casa

Blastingnews

(Di martedì 11 settembre 2018) Una clamorosapubblicata dal sito di gossip Dagospia vede l'esclusione dal cast del Grande Fratello Vip 3 dell'ex naufrago. Secondo quanto riportato dal sito di Roberto D'Agostino sembra che la candidatura dinon sia piaciuta ai vertici di Mediaset e vi sia tutt'ora un braccio di ferro tra l'azienda di Cologno Monzese e la Endemol. Se tutto ciò venisse confermato,una esclusione incredibile, dato che il contratto diè già stato firmato e il suo volto appare sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni in questi giorni in edicola, ed in cui vien presentato il cast al completo. Mentre verrà fatta chiarezza sulla clamorosa notizia, è stata confermata già da tempo la data di partenza del reality show, prevista per lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. Alla guida del programma per il terzo anno consecutivo Ilary Blasi, affiancata da ...