Germania | Ryanair minaccia licenziamenti se proseguono scioperi

Ryanair - anche la Germania aderisce allo sciopero di venerdì 10 : quasi 400 voli cancellati in Europa : Sale a circa 400 il numero dei voli che la compagnia aerea Ryanair ha cancellato per venerdì 10 agosto a causa dello sciopero indetto dai suoi dipendenti in tutta Europa. In Germania il sindacato aveva dato tempo fino al sei agosto per trovare un accordo, ma questo non è arrivato: così anche i piloti tedeschi – che sono il 10% del totale dei piloti Ryanair – hanno risposto all’appello dei colleghi in Belgio, Svezia e Irlanda. ...

Ryanair - calo di pressione in cabina sul volo Dublino – Zara. Atterraggio d’emergenza in Germania : 33 in ospedale : Non è affatto piaciuto ai passeggeri del volo Ryanair da Dublino a Zara il modo in cui la compagnia low cost irlandese li ha trattati dopo che sono stati costretti – nella giornata di sabato – ad un Atterraggio non previsto in Germania per un calo di pressione in cabina e che oltre 33 persone hanno dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale. Nelle interviste rilasciate dopo la brutta avventura ai media tedeschi ed irlandesi hanno ...