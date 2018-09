Germania | migliora fiducia imprese | indice Zew oltre le attese

Germania : subito migliorata la pole 2016 : Per la prima volta dal 2016 , la F1 torna a Hockehneim con Ferrari, Mercedes e Red Bull vicinissime e con temperature asfalto oltre i 50°C nelle prime sessioni di libere del GP di Germania .Max Verstappen (Red Bull) è stato il più veloce nelle FP2, grazie al tempo di 1m13.085s ottenuto con P Zero Purple ultrasoft, […] L'articolo Germania : subito migliorata la pole 2016 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Formula 1 - GP Germania . Vettel : 'Libere positive - fatte scelte giuste con le gomme. Migliorare su giro secco' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Posso ancora migliorare sul giro secco - ma la macchina va bene” : Sebastian Vettel sorride nonostante i due quarti posti nelle prove libere del GP di Germania. Il tedesco è infatti soddisfatto della giornata e del feeling con la monoposto. “La macchina oggi è andata bene, è stato un venerdì normale“. Un weekend speciale per lui, che corre davanti al suo pubblico, in cui sarà importante il meteo. “Il caldo influirà molto ma non so domani come sarà il tempo, forse pioverà, mentre domenica sarà ...