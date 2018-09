Germania - con sciopero Ryanair a rischio basi e posti lavoro : Conto alla rovescia per il maxi sciopero dei piloti Ryanair in Germania , che colpisce 150 voli sui 400 complessivi, con possibili effetti a cascata sulla sua operatività e sul futuro mantenimento dei ...

I termini e le condizioni del PSN sotto accusa in Germania : I termini e le condizioni del PSN di Sony, probabilmente, non sono esattamente "perfetti". Non ci sono rimborsi offerti (a differenza di Xbox Live), nemmeno su pre-ordini e pagamenti anticipati. Questo, tuttavia, è destinato a cadere in conflitto con le leggi sulla protezione dei clienti ed è quello che sta succedendo nell'Unione europea.GamesIndustry riferisce che l'Associazione dei consumatori della Renania settentrionale-Vestfalia ...

Commercio - il caso svizzero : con i negozi chiusi la domenica rotta verso Italia - Francia e Germania : Cosa fanno molti abitanti del Canton Ticino la domenica e gli altri giorni festivi dell'anno? Vanno a fare la spesa chi a Ponte Tresa o a Maccagno, in provincia di Varese, chi a Cannobio, nel Verbano ...

Matteo Salvini : "Accordo sui migranti con la Germania? Se è a saldo zero firmo" : Manca solo l'approvazione finale di Matteo Salvini all'accordo con la Germania sul respingimento dei migranti: lo ha detto il ministro dell'interno tedesco, Horst Seehofer, oggi a Monaco, prima di una seduta col gruppo del partito, secondo quanto riporta la Dpa. "A livello di tecnici dei ministeri la trattativa è chiusa", ha spiegato. "L'intesa è sulla scrivania di Salvini", ha aggiunto "ora vediamo se quello che è stato ...

Germania - la Nazionale rinnova l’accordo di sponsorizzazione con l’Adidas fino al 2026 : Adidas rimarrà sponsor e fornitore della Nazionale tedesca fino al 2026, rinnovato di quattro anni il precedente contratto La Nazionale di calcio tedesca ha rinnovato il suo lucroso contratto con l’Adidas come sponsor e fornitore dell’abbigliamento per altri quattro anni, fino al 2026, come annunciato oggi dalle due parti. “Questo ci dà sicurezza finanziaria per pianificare a lungo termine”, ha detto il presidente ...

Badminton - Europei a squadre junior 2018 : Italia eliminata nella fase a gironi. Fatale la sconfitta con la Germania : Si spegne sull’ultimo ostacolo, quello più difficile, il sogno dei quarti di finale per l’Italia categoria junior del Badminton, che viene eliminata nella fase a gironi agli Europei. Gli azzurrini, che non erano inseriti tra le teste di serie, hanno chiuso il Gruppo 5 al secondo posto ed ora potranno concentrarsi sulla rassegna individuale. Dopo la vittoria all’esordio sulla Finlandia per 4-1, l’Italia ha asfaltato ...

Verso l'asse Afd-Linke nell'ex Ddr La Germania est contro la Merkel : Impensabile fino a pochi mesi fa. In quella che era la Germania dell'Est, dove è cresciuta Angela Merkel, il partito di destra anti-Europa e anti-immigrati, Alternative für Deutschland, è diventato il primo partito con il 27% dei voti surclassando... Segui su affaritaliani.it

Germania : 22enne tedesco muore in una lite con afghani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Adieu - Macron! Alla Germania conviene allearsi con il 'populista' Salvini : ... purché all'Italia venga riconosciuta, nei limiti della sostenibilità, quella flessibilità fiscale necessaria per realizzare gli interventi a sostegno dell'economia, tra cui il taglio delle tasse. ...

Basket – VTG Supercup : splendida Italia contro la Germania - Melli show ad Amburgo : Nazionale A, VTG Supercup di Amburgo: Germania-Italia 62-71, 20 punti, career high in Nazionale, e 10 rimbalzi per Melli. Esordio in Azzurro per Leonardo Candi (2 punti). In serata il rientro in Italia. Domenica giorno libero e lunedì in campo E’ una bella Italia, tosta e concentrata, quella che batte la Germania 71-62 nella finalina della VTG Supercup. Gli Azzurri di coach Sacchetti vanno subito sotto ma con pazienza rientrano, sorpassano ...

Germania - ASSALTO NEONAZISTA A RISTORANTE EBRAICO/ Ultime notizie Chemnitz : antisemiti feriscono proprietario : GERMANIA, ASSALTO NEONAZISTA a RISTORANTE EBRAICO: Ultime notizie Chemnitz, estremisti neonazisti hanno ferito il proprietario del locale. Soffiano venti xenofobi nel cuore dell'Europa.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Merkel trema : l’AfD di destra primo partito all'Est/ Ultime notizie - in Germania crescono gli anti-immigrati : Merkel trema: l’AfD di destra primo partito all'Est. Ultime notizie, in Germania crescono gli anti-immigrati e il partito cristiano della cancelliera potrebbe aprire a nuovi partiti(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:14:00 GMT)

Germania - l’Afd e l’asse con gli xenofobi anti-Islam e neonazi. Da Chemnitz parte la corsa al voto dei sovranisti : In prima fila, uno accanto all’altro, Björn Höcke, Andreas Kalbitz e Jörg Urban. I tre volti dell’Alternative für Deutschland nella Germania dell’Est. Al loro fianco Lutz Bachmann, l’ideatore e ideologo del movimento islamofobo Pegida. E’ una delle tante fotografie che arrivano da Chemnitz, la città della Sassonia diventata da ormai una decina di giorni il nuovo laboratorio delle proteste anti-migranti e di chi vuole fermarle. Ma è anche la più ...