Genova | venerdì arriva il decreto in cdm | ricostruzione del ponte entro un anno

Bucci : «Venerdì Genova si ferma per un minuto però poi dobbiamo correre» : Il sindaco: «Quello che deve essere chiaro è che la città continua a lavorare, come dal primo giorno, per risolvere tutti i problemi»

Toninelli : «Decreto per Genova venerdì - nuovo viadotto a Fincantieri» : Si marcia a passi spediti per la cicostruzione del ponte di Genova che ha tagliato di fatto in due la città e costretto chi viaggia verso il confine francese a sopportare incredibili disagi....

Ponte Genova - venerdì il decreto : la ricostruzione a Fincantieri : Il decreto legge su Genova e il Ponte Morandi sarà approvato venerdì dal Consiglio dei ministri. «I lavori saranno affidati direttamente a Fincantieri», ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione dinanzi alla commissione Ambiente della Camera. Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, non avrà un ruolo nella ricostruzione del Ponte sulla A10. I concessionari saranno obbligati a reinvestire ...

Genova : venerdì arriva il decreto in cdm - ricostruzione del ponte entro 1 anno : Non sarà affidata ad Autostrade ma, 'partendo dalle regole attuali del codice appalti e sulla base dell'eccezionalità potremo affidare direttamente a una società pubblica l'appalto per la ...

Toninelli - “maxi Decreto Genova venerdì in CdM”/ Ponte Morandi - ultime notizie : “ricostruzione a Fincantieri” : Crollo Ponte Morandi: Toninelli, “maxi Decreto Genova venerdì in CdM. Ricostruzione viadotto a Fincantieri". ultime notizie, Governo vs Autostrade: "irrispettoso che partecipi a gara"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Crollo ponte - Toninelli : 'Ricostruzione da affidare allo Stato - penso a Fincantieri' - Il decreto Genova venerdì in Cdm : Il "decretone" per Genova, relativo alla gestione del post-Crollo del ponte Morandi, approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli , ...

Genova - Toninelli : venerdì il dl "Fincantieri ricostruirà il ponte" : Decreto legge per Genova venerdì in Cdm e affidamento diretto dei lavori di ricostruzione a Fincantieri. Lo ha annunciato il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ascoltato in audizione alla Commissione Ambiente della Camera, ribadendo quindi che Autostrade per l'Italia, controllata di Atlantia, non avrà un ruolo nella ricostruzione del ponte sulla A10. Segui su affaritaliani.it

Toninelli : «Venerdì maxi decreto per Genova. Ponte ricostruito da Fincantieri» : Un maxi decreto legge per Genova venerdì 14 settembre in Consiglio dei ministri e affidamento diretto dei lavori a Fincantieri per la ricostruzione del Ponte. Lo ha annunciato il Ministro delle ...

Genova - Toninelli : venerdì il dl "Lavori di ricostrizione a Fincantieri" : Decreto legge per Genova venerdì in Cdm e affidamento diretto dei lavori di ricostruzione a Fincantieri. Lo ha annunciato il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ascoltato in audizione alla Commissione Ambiente della Camera, ribadendo quindi che Autostrade per l'Italia, controllata di Atlantia, non avrà un ruolo nella ricostruzione del ponte sulla A10. Segui su affaritaliani.it

Toninelli : il decreto Genova venerdì in Cdm"Il ponte ricostruito dallo Stato - penso Fincantieri" : Il titolare delle Infrastrutture in audizione alla Camera ha spiegato che, partendo dalle regole attuali del Codice degli Appalti, sulla base dell'eccezionalità "potremo affidare direttamente a una societa' pubblica, pensiamo a Fincantieri, l'appalto per la ricostruzione del ponte".

Ponte Morandi - Toninelli : venerdì il decreto per far ripartire Genova - : "La ricostruzione del viadotto sarà il primo obiettivo", dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il "decretone" conterrà anche "un aiuto alle famiglie in tema di mutui e un aiuto alle ...

Crollo Ponte : Toninelli annuncia decretone per Genova venerdì al Cdm - lavori a Fincantieri : 'venerdì nel Consiglio dei ministri ci sarà un decreto per Genova anche per le sue imprese. L'obiettivo è far ripartire una delle città più economicamente strategiche del nostro Paese': lo ha ...

Decretone per Genova in Cdm venerdì - "sigillo di Stato" su nuovo Ponte in affidamento diretto a Fincantieri : Venerdì in Consiglio dei ministri arriva un "Decretone" per Genova e l'affidamento diretto a Fincantieri della ricostruzione del Ponte Morandi, che avrà il "sigillo dello Stato". Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, nel corso di un'audizione parlamentare.IL nuovo Ponte CON "SIGILLO DELLO STATO""Nei prossimi giorni - ha detto - nel Consiglio dei ministri di venerdì, il Governo ...

Genova - Toninelli : "Venerdì decreto in Cdm" : Venerdì in Cdm il 'decretone' per Genova. "Siamo al lavoro, abbiamo lavorato anche stanotte al decreto , che ho definito 'decretone', molto importante per far ripartire immediatamente Genova oltre all'...