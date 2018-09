Genova | Toninelli | Venerdì decreto in Cdm

Crollo Ponte : Toninelli annuncia decretone per Genova venerdì al Cdm - lavori a Fincantieri : "Venerdì nel Consiglio dei ministri ci sarà un decreto per Genova anche per le sue imprese. L'obiettivo è far ripartire una delle città più economicamente strategiche del nostro Paese": lo ha annunciato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo alle domande in commissione Ambiente alla Camera dove si è svolto il seguito dell’audizione sulle linee ...

La commissione Toninelli sul ponte di Genova continua a perdere pezzi : Il 16 agosto il ministro aveva promesso che entro un mese avrebbe prodotto dei risultati, ma intanto metà dei suoi membri si sono dimessi The post La commissione Toninelli sul ponte di Genova continua a perdere pezzi appeared first on Il Post.

Crollo Genova - Toti risponde a Toninelli : pensi al ministero - gli sfollati sono sistemati : Il titolare delle Infrastrutture, in un tweet, invita il governatore "a non fare politica su Genova: Autostrade non ricostruirà il ponte". La replica: "Mi sembra che Toninelli debba preoccuparsi del suo ministero, visto che i membri della Commissione ruotano più rapidamente che giocatori in una partita di calcio".

Genova - Toti : 'Case per sfollati quasi tutte assegnate - Toninelli pensi al suo ministero' : ...//www.lastampa.it/2018/09/09/italia/lingegner-santoro-lascia-la-commissione-ministeriale-sul-ponte-di-Genova-era-indagato-kmpzehcqxtEG3ZP2Cv7BTJ/pagina.html http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/...

Ponte Morandi - si dimette Santoro commissario indagato/ Genova - Toti : “Toninelli un colabrodo - ritardi da Mit” : Crollo Ponte Morandi: 2 gli incidenti probatori. Ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:22:00 GMT)

