huffingtonpost

: Gas radon in otto aule di tre scuole di #Taranto, protestano i genitori: 'Cosa hanno respirato i nostri figli?'… - Borderline_24 : Gas radon in otto aule di tre scuole di #Taranto, protestano i genitori: 'Cosa hanno respirato i nostri figli?'… - Canale189 : GAS RADON A TARANTO, AMATI: “SENZA LA LEGGE REGIONALE NON AVREMMO MAI SAPUTO DEI RISCHI NELLE SCUOLE”… - HuffPostItalia : 'Gas radon nelle scuole di Taranto vicine all'Ilva'. I cittadini scendono in strada per chiedere chiarezza -

(Di martedì 11 settembre 2018) Un gruppo didel rione Tamburi diha tenuto un sit-in davanti alla scuola Vico-De Carolis con l'intenzione di recarsi successivamente a Palazzo di città per chiedere chiarimenti, dopo aver appreso che 8 aule di tre plessi scolastici del quartiere sono state interdette per il rilevamento, da parte dell'agenzia regionale per l' Ambiente (Arpa Puglia), di Gas. In una intervista rilasciata al Tgnorba, il direttore regionale dell'Agenzia per la protezione ambientale, Vito Bruno, ha dichiarato che, come da procedura, lo scorso 13 luglio Arpa, dopo un anno di monitoraggio su(gas radioattivo che può risultare cancerogeno se inalato), ha allertato il Dirigente Scolastico di competenza, il quale a sua volta ne ha inviato comunicazione al Comune e Asl.Ma genitori e abitanti del quartiere a ridosso dello stabilimentolo hanno appreso solo ieri sera ...