Gala di Jérome Bel è l elogio della diversità a passi di danza

Roma : Teatro Argentina - Jerome Bel in prima nazionale con Gala e 20 danzatori e non professionisti 9 e 10 settembre : Roma – La danza torna protagonista sul palcoscenico del Teatro Argentina il 9 e il 10 settembre (ore 20) con il debutto in prima nazionale della nuova opera del coreografo francese Jérôme Bel che crea GALA con 20 danzatori e non professionisti selezionati a Roma, nell’ambito di ‘Grandi Pianure’, vetrina sulla coreografia dedicata agli spazi sconfinati della danza contemporanea, a cura di Michele Di Stefano. GALA offre un ...