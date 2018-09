Fresh ‘n Rebel CLAM | cuffie over-ear con ANC ad un prezzo interessante

chimerarevo

(Di martedì 11 settembre 2018)‘n, noto marchio di accessori per smartphone e prodotti audio, ha presentato all’IFA di Berlino un nuovo dispositivo che farà la felicità di chi ascolta musica in mobilità, con un occhio di riguardo per il design: si tratta delle-earcon ANC (Active Noice Cancellation). DESIGN E COSTRUZIONE Lesono dotate di due driver da 40mm molto ampi per poter insulare efficacemente in fase di ascolto, ed il risultato è amplificato quando attiviamo la modalità ANC: grazie alla presenza di microfoni ausiliari, lesono in grado di catturare il suono dell’ambiente circostante e generare un’onda di frequenza inversa che attenua sensibilmente i rumori provenienti dall’esterno. Se ad esempio siamo in un ambiente molto rumoroso, come ad esempio la sala d’attesa di un aeroporto, il vociferare può essere talmente frastornante da disturbare ...