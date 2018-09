Francesco Monte via dal GF Vip | Lucarelli lo difende e attacca Corona

lanostratv

(Di martedì 11 settembre 2018) Selvaggia: la frecciatina arischia l’esclusione dalla terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 24 settembre. Secondo le indiscrezioni che in queste ore stanno circolando sul web, l’ex tronista di Uomini e Donne non piacerebbe ai piani alti di Mediaset. Voci di corridoio indicherebbero il nome di Antonio Ricci. A svelarlo è stato il portale 361Magazine, secondo cui il patron di Striscia la notizia avrebbe posto un veto: o io o lui. La partecipazione al reality più spiato d’Italia sarebbe stata l’occasione giusta per, dopo la tormentata vicenda del canna-gate di cui è stato protagonista a L’Isola dei famosi. Selvaggiaha voluto prendere le difese dell’ex fidanzato della sorella di Belen Rodriguez, evidenziando l’incoerenza di Mediaset prendendo in ...